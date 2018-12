Capodanno ad Ancona | per San Silvestro festa in piazza con Meganoidi e Maria Antonietta

Blastingnews

(Di domenica 9 dicembre 2018) Lunedì 31 dicembre ladiad2019 sarà animata da due protagonisti del panorama musicale italiano. Per il Veglione di San, infatti, la musica di sottofondo indel Papa sarà quella dei, gruppo genovese nato sul finire degli Anni '90, e di, la talentuosa cantautrice marchigiana che da qualche anno ha avuto modo di farsi conoscere in vari palcoscenici italiani. Oltre alla band ligure e alla cantante di Pesaro, laanconetana di fine anno prevede anche un Dj Set a cura di Eve, alle ore 10:30. Lainadper l'Ultimo dell'Anno viene organizzata quest'anno per la quarta volta.Musica di qualità per il2019 inadSarà un Veglione di Sanall'insegna dell'originalità e della qualità musicale quello che lunedì 31 dicembre andrà in scena indel Papa adLe ...