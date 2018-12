Cambiamento climatico | secondo Avvenia per migliorare serve abbattere i gas serra del 65%

Blastingnews

: 'Il cambiamento climatico? Colpa di Satana'. La teoria del capo di gabinetto del Ministero della Famiglia - HuffPostItalia : 'Il cambiamento climatico? Colpa di Satana'. La teoria del capo di gabinetto del Ministero della Famiglia - repubblica : Cambiamento climatico, la teoria di #Ceresani: 'È colpa di #Satana' - eziomauro : Il capo di gabinetto del ministro Fontana: 'I riscaldamenti climatici? Colpa di Satana' -

(Di domenica 9 dicembre 2018) E’ in corso a Katowice, in Polonia, la 24esima Conferenza per il Clima: forse la più importante della storia, anche in virtù delle scelte da compiere, da parte della comunità internazionale, per contrastare gli effetti sempre più macroscopici dela livello planetario. Fenomeno legato in gran parte all’aumento di emissioni di gasnell’atmosfera.In attesa di conoscere quali saranno le azioni individuate dai paesi riuniti nella conferenza per contenere l’innalzamento della temperatura entro il limite di un un grado centigrado e mezzo, la società(Gruppo Terna) ha analizzato i dati contenuti nella ricerca “Net Zero by 2050” recentemente pubblicata. Questo rapporto è stato commissionato dalla European Climate Foundation (ECF) e fa parte della serie "Net-Zero 2050", un'iniziativa dell'ECF con il contributo di un consorzio di esperti e ...