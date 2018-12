Cambiamento climatico e Satana | ironia sui social per la spiegazione di Ceresani

Blockchain - sfruttare la tecnologia per contrastare il Cambiamento climatico : di Stefano Caserini Il bello dei side event delle Cop, la sessantina di conferenze da 90 minuti che ogni giorno si svolgono parallelamente ai negoziati (sia negli spazi dell’Unfccc che nei padiglioni nazionali), è che riguardano tutti i temi dei cambiamenti climatici, come mostrano bene i report dell’Italian climate network. Spesso riguardano temi avanzati, a volte davvero molto avanzati. Se si mettono assieme una questione complicatissima come ...

Satana e Cambiamento climatico : polemiche per la teoria di Ceresani - : Il collaboratore del ministro Fontana ha illustrato una sua teoria secondo cui le modifiche del clima sono sì opera dell'uomo, ma associate alla tentazione del demonio

Satana e Cambiamento climatico : polemiche per la teoria di Ceresani : Satana e cambiamento climatico: polemiche per la teoria di Ceresani Il collaboratore del ministro Fontana ha illustrato una sua teoria secondo cui le modifiche del clima sono sì opera dell’uomo, ma associate alla tentazione del demonio Parole chiave: ...

Satana e il Cambiamento climatico - al ministero della Famiglia : Il capo di gabinetto del ministro Fontana ha citato il demonio per spiegare cosa sta succedendo al clima

Cambiamento climatico - il capo gabinetto del ministero per la Famiglia : “È colpa di Satana” : Claudio Ceresani, capo di gabinetto del ministero per la Famiglia, illustra la sua originale teoria sul Cambiamento climatico e sul riscaldamento globale: “Se abbiamo calpestato questo pianeta è colpa dell’uomo, ma nell’uomo agiscono forze trascendenti, nel cuore dell’uomo agisce la tentazione. A Satana resta poco tempo per prendere di mira il creato".Continua a leggere

Cambiamento climatico : le emissioni di gas serra aumentano ancora : (Immagine: pixabay/CC) Dal 2014 al 2016 le emissioni di gas serra sono rimaste stabili. Pensavate a un’inversione di rotta? Al rispetto degli accordi internazionali sul clima? Beh, vi eravate illusi. Secondo gli ultimi dati del Global carbon project (Gcp), i valori sono tornati a salire: +1,6% nel 2017, mentre per il 2018 si stima un aumento del 2,7%, raggiungendo così i livelli più alti mai registrati. Lo studio Global carbon budget 2018, ...

I gilet gialli sono la prima rivolta europea legata al Cambiamento climatico : Non dalla seconda guerra mondiale, quando ci illudevamo di essere eredi dei Cesari, e intanto subivamo i bombardamenti sperando nell'Arma Segreta che prima o poi Hitler avrebbe svelato al mondo. ...

La sfida è il Cambiamento climatico : oltre 30 mila delegazioni da tutto il mondo sono giunte in Polonia nella città di Katowice per trovare una nuova intesa sul clima che renda giustizia agli accordi di Parigi che devono essere resi operativi entro il 2020

#Cop26inItalia2020 : “L’Italia ospiti la Conferenza sul Cambiamento climatico” : “Per rafforzare l’impegno nel contrasto ai cambiamenti climatici e coniugarlo con il sostegno alle nuove tecnologie e alle azioni di comunità locali, di realtà della società civile, delle istituzioni universitarie e della parte più sensibile del mondo delle imprese si chiede al governo italiano di impegnarsi a sostenere con forza la candidatura dell’Italia quale Paese ospitante della COP26 nel 2020, rafforzando le proposte già ...

Cambiamento climatico - per l'Iss sono rimasti solo 20 anni per salvare il pianeta : Il tempo per salvaguardare la salute del pianeta (e di chi lo abita) si sta esaurendo. Almeno secondo Walter Riccardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità. Che, in occasione della presentazione alla stampa del primo Simposio internazionale Health and Climate Change, che si apre oggi a Roma, ha detto:"Non abbiamo più tempo. Ci restano solo due generazioni. Tra due generazioni i nostri figli e i nostri nipoti corrono il rischio di non ...

Guterres : mondo fuori rotta in lotta a Cambiamento climatico : Roma, 3 dic., askanews, - Il mondo è 'totalmente fuori rotta' nel suo progetto per scongiurare un cambiamento climatico catastrofico. Lo ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione dell'...

Cambiamento climatico e inquinamento atmosferico : a rischio “la qualità della nostra vita - la nostra salute e la stessa nostra sopravvivenza” : “Sono 7 i milioni di persone che ogni anno, secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, moriranno, nei prossimi 20 anni per conseguenza del Cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico. Di queste morti, 250 mila saranno direttamente legate al clima. E soltanto nel nostro Paese, già oggi il 12% dei bambini ospedalizzati vengono ricoverati proprio per problemi respiratori legati all’inquinamento. E ...

L’impatto del Sole sul Cambiamento climatico : Scriviamo questo articolo, per fare chiarezza su un argomento dove in maniera ciclica, siti che si definiscono “scientifici” pubblicano post/articoli che di scientifico hanno ben poco o per meglio dire Nulla! “Siamo nel Minimo Solare, cambiamento meteo climatico imminente. Gli scienziati dicono!” Leggendo questi post, si notano spesso riferimenti a nomi di scienziati, che in realtà non esistono o non sono ...

Cop 24 al via in Polonia : il mondo discute di Cambiamento climatico - : Prende il via a Katowice l'edizione numero 24 della Conferenza sul cambiamento climatico istituita dalle Nazioni Unite. Obiettivo: ridurre i gas serra e mantenere, a livello mondiale, l'aumento delle ...