Brunetta | Governo ha poco tempo per evitare la Troika

L'appello di Brunetta a Salvini : 'Stacca la spina al Governo oppure staremo tutti peggio' : Dopo l'intervento della capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini, a 'L'Italia e l'Europa che vogliamo', evento organizzato dai vertici di Forza Italia, a prendere la parola è stato anche il deputato ed economista Renato Brunetta. L'ex Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione si è scagliato contro il vicepremier Salvini, leader del Carroccio, accusandolo di aver tradito la coalizione di centrodestra per congiungersi con il ...

Renato Brunetta : 'Il governo è nel caos - la Manovra è in alto mare' : Brunetta parla del rischio recessione per l'Italia: "Il quarto trimestre, con quasi certezza, sarà negativo. Due trimestri negativi fanno tecnicamente recessione. Il 2019 avrà così una crescita tra lo ...

Brunetta : 'Il Governo M5S-Lega cambi sul reddito di cittadinanza e su quota 100' : Secondo il deputato di Forza Italia, l'economista e accademico Renato Brunetta, per raggiungere l’accordo con la Commissione Europea, non basterebbe un piccolo aggiustamento della manovra di bilancio sottoscritta dal Governo gialloverde. Secondo l'ex capogruppo alla Camera, per trovare un accordo con l'Unione Europea, infatti servirebbe un aggiustamento strutturale di oltre 50 miliardi di euro per i prossimi tre anni. Soltanto così si può ...

Legge di Bilancio : Brunetta - FI - Bankitalia conferma crollo borsa e impoverimento famiglie causati da governo : Roma, 24 nov 13:27 - , Agenzia Nova, - Il deputato di Forza Italia e responsabile della politica economica del partito, Renato Brunetta, commenta, in una nota, i dati forniti ieri... , Com,

Renato Brunetta - la bomba sul governo Lega-M5s : 'Cade entro i primi di dicembre' : Il governo non è mai stato così in bilico. La tensione tra Lega e M5s , senza soluzione di continuità, sale da settimane, ma negli ultimi giorni sembra essere completamente deflagrata: si pensi alle ...

Brunetta : 'Grazie a questo Governo di buoni a nulla - l'Italia va verso la recessione' : L'onorevole Renato Brunetta [VIDEO], deputato di Forza Italia, pare tutt'altro che ottimista riguardo agli effetti che la manovra finanziaria, targata M5S-Lega, avra' sull'economia italiana. Nel suo ultimo post sul suo blog personale Free News Online, l'ex Ministro della pubblicazione amministrazione e dell'innovazione ha riportato che la manovra economica avra' pochi effettivi positivi sul PIL, perché è fatta di pochi investimenti produttivi ...

Renato Brunetta : 'Governo di dilettanti allo sbaraglio : buoni a nulla ma capaci di tutto' : Ai microfoni di Radio Radicale, Renato Brunetta [VIDEO] ha esposto le sue impressioni a proposito della manovra finanziaria, soffermandosi, seppur genericamente, sull'accordo legastellato intorno all'obiettivo della 'pace fiscale', dove alla fine la linea imposta da Matteo Salvini ha prevalso su quella di Luigi Di Maio. Il deputato forzista ha spiegato: Abbiamo un'Italia e un governo ormai nel caos, senza alcuna credibilita' e questi sono costi ...

Brunetta offende il Governo : “Governo di dilettanti - buoni a nulla” : Brunetta: ‘La preoccupazione dei mercati è forte’ L’ex ministro della pubblica amministrazione e innovazione ha dichiarato: “Attualmente i mercati stanno a guardare da una posizione di massima preoccupazione. Non sono bastate le parole di Draghi a Bari che ha detto ‘che in fondo si troverà una soluzione’. Ma i mercati non hanno tenuto conto delle sue parole. Quel che è certo è che il quantitative easing è ...

Def - Brunetta : “Da M5s e Lega nessuna flat tax ma kamasutra fiscale per finanziare follie del governo” : “Pace fiscale? La definizione è di Berlusconi, ma quella di Lega e M5s non sia più che cosa sia, se non non un vecchio tradizionale condono per fare un po’ di gettito e per finanziare, una tantum, le follie derivanti da questo flirt, fidanzamento, matrimonio tra Lega e Cinque Stelle”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. Il parlamentare spiega: “La pace ...