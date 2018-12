Brexit | appello May ai Tory | con no-deal grave incertezza Ue-Uk | voto sul

Brexit - Bob Geldof - con Sting - Sheeran e altri - lancia l appello e scrive a Theresa May 'No a prigione culturale ' : Decine di musicisti hanno sottoscritto una lettera aperta alla premier britannica Theresa May in cui mettono in guardia sui rischi d'una Brexit 'pasticciata' per l'industria culturale del Regno: dall'...