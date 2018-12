Boxe | Guido Vianello fantastico al debutto tra i professionisti | Luke Lyons va al

oasport

(Di domenica 9 dicembre 2018)è partito col botto tra ie ha letteralmente demolitoaldopo una lunga carriera tra i dilettanti culminata con la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016. Al Madison Square Garden di New York (USA), in uno degli incontri di contorno al match tra Lomachenko e Pedraza valevole per la riunificazione delle cinture mondiali WBA e WBO dei pesi leggeri, il 24enne ha sconfitto il ragazzone del Kentucky (5-1-1) mandandolo al tappeto dopo appena due riprese grazie a un micidiale gancio destro che ha demolito l’incredule rivale. Il nostro peso massimo ha subito fatto capire di potersi togliere delle soddisfazioni anche da pro’, il primo assaggio è stato subito trionfale e può essere un’ottima base di partenza per crescere e puntare sempre più in alto.Il laziale ha rinunciato alla carriera da dilettante per firmare il ...