Boxe | Guido Vianello | esordio con vittoria tra i professionisti Lyons KO al 2° round

Boxe - Guido Vianello fantastico al debutto tra i professionisti : Luke Lyons va al tappeto! Che vittoria per ko : Guido Vianello è partito col botto tra i professionisti e ha letteralmente demolito Luke Lyons al debutto dopo una lunga carriera tra i dilettanti culminata con la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016. Al Madison Square Garden di New York (USA), in uno degli incontri di contorno al match tra Lomachenko e Pedraza valevole per la riunificazione delle cinture mondiali WBA e WBO dei pesi leggeri, il 24enne ha sconfitto il ragazzone del Kentucky ...