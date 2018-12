Boxe | Campionati Italiani Assoluti 2018 | assegnati i 20 tricolori | tutti i vincitori e i

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : in archivio le semifinali - domani si assegnano i venti titoli tricolori : Si sono svolte oggi le semifinali femminili ai Campionati Italiani di Boxe, che per la diciassettesima volta sulle 96 edizioni di storia portano anche l’universo delle donne sul ring per contendersi il titolo di Campione d’Italia nelle dieci categorie previste. Sono state solo nove, però, le coppie di semifinali disputate, poiché nella categoria oltre gli 81 kg la finale è già definita, ed è Severin-Scalercio. Di seguito tutti i ...

Boxe - Campionati Italiani 2018 : definite le finali maschili - domenica si combatte per i tricolori : A Pescara si sono definite le finali dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Boxe per quanto riguarda il settore maschile, domenica scopriremo a chi verranno assegnati le canottiere di Campione d’Italia. Non sono presenti i big in questa kermesse tricolore, nessun uomo della Nazionale si è presentato nel capoluogo abruzzese per combattere. Di seguito le finali dei Campionati Italiani: 49 kg: Cordella vs La Fratta 52 kg: Grande vs Zara 56 ...

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : definite le semifinali a Pescara - ci sono Canfora e Carini : Al PalaSport Giovanni Paolo II di Pescara si sono disputati i quarti di finale dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe femminile. Si sono così definite le semifinali. A differenza di quanto annunciato alla vigilia dell’evento, non hanno partecipato diverse big del nostro movimento come Alessia Mesiano e Irma Testa. Spiccano invece Angela Carini (69 kg) e Assunta Canfora (75 kg), entrambe in semifinale dove se la dovranno vedere contro ...

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : sorteggiati i tabelloni - presenti tutte le big azzurre : A Pescara si disputano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Boxe, la 96^ edizione maschile è incominciata ieri con la disputa dei quarti di finale. Oggi spazio alle donne, in palio i pass per le semifinali di domenica. A Montesilvano si è disputato il sorteggio dei vari tabelloni della competizione in rosa che si preannuncia particolarmente interessante vista la presenza di diverse big della nostra Nazionale come Alessia Mesiano, Irma Testa, ...

Boxe - Campionati Italiani Assoluti 2018 : i risultati degli ottavi e dei quarti di finale maschili - da oggi in scena anche le donne : Si sta svolgendo in questi giorni a Pescara l’edizione numero 96 dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe, cui si unisce anche la diciassettesima volta dell’assegnazione dei titoli nazionali al femminile. Di seguito tutti i risultati degli ottavi di finale e dei quarti di finale a livello maschile, con le donne che inizieranno oggi il loro percorso: 49 KG quarti – D’Alessandro-Esposito 5-0 SEMIFINALI – ...

Boxe - Campionati Italiani Assoluti 2018 : effettuati i sorteggi dei tabelloni. Assenti i big azzurri : Sono stati effettuati i sorteggi dei tabelloni dei Campionati Italiani Assoluti maschili di Boxe 2018 che si disputeranno al PalaSport Giovanni Paolo II di Pescara dal 4 al 9 dicembre. La kermesse partirà direttamente oggi pomeriggio con la disputa degli ottavi di finale ma purtroppo sono Assenti tutti i big del nostro pugilato, gli azzurri di punta hanno deciso di non partecipare alla rassegna tricolore: Cappai, Arecchia, Cavallaro, ...

Boxe - Campionati Italiani 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Campionati Italiani Assoluti di Boxe giungono quest’anno all’edizione numero 96 per quanto riguarda gli uomini e alla numero 17 per quel che concerne le donne. Il pugilato di casa nostra si ritroverà quest’anno a Pescara. Saranno più di duecento i pugili che si ritroveranno al Palasport Giovanni Paolo II, che può contenere fino a 2500 persone nella sua configurazione normale: essi si suddividono in 130 uomini e 70 donne. ...

Boxe - Campionati UE 2018 : l’Italia torna con 5 medaglie. L’esplosione di Mouhiidine - le difficoltà di Russo : L’Italia ha brillato ai Campionati dell’Unione Europea che si sono disputati a Valladolid, la nostra Nazionale di Boxe ha risposto presente anche se va annotato che il livello della competizione non era elevatissimo, mancavano molteplici big internazionali e questo ha sicuramente agevolato i nostri portacolori. Torniamo a casa con 2 ori, 1 argento e 2 bronzi: il bottino è assolutamente soddisfacente anche se spicca la ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Aziz Mouhiidine Imperatore del ring! Esplode un fenomeno - oro azzurro : demolito Filipi : Il Faraone d’Italia si è consacrato, Aziz Mouhiidine ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 91 kg ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe e conclude una stagione meravigliosa. Dopo aver vinto gli Europei U22 ed essersi imposto ai Giochi del Mediterraneo, il 20enne ha ribadito ulteriormente il proprio strapotere e ha conquistato un sigillo pesantissimo che può rappresentare un eccellente trampolino di lancio per ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Paolo Di Lernia perde la finale contro McCormak - l’azzurro si prende l’argento : Paolo Di Lernia si deve accontentare della medaglia d’argento nella categoria 64 kg ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si concludono oggi a Valladolid (Spagna). L’azzurro ha combattuto un’eccellente finale contro il britannico Luke McCormak che però ha avuto la meglio per decisione unanime (5-0, tre 30-27 e due 29-28 nei cartellini): è un verdetto oggettivamente troppo largo per quanto si è visto sul ring ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Federico Serra conquista la medaglia d’oro - walkover su Alakhverdovi : Arriva il primo oro per l’Italia ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si concludono oggi a Valladolid (Spagna). Federico Serra ha infatti trionfato tra i 49 kg, imponendosi per walkover sul georgiano Sakhil Alakhverdovi che non si è presentato sul ring a causa di un infortunio. Meritatissima affermazione per il 24enne sardo che nei turni precedenti si era imposto per split decision sullo scozzese Ahmed e sullo spagnolo ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Maietta si arrende a Calum - bronzo per l’azzurro : Francesco Maietta non riesce nell’impresa di qualificarsi alla finale dei 60 kg ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). L’azzurro si è dovuto arrendere contro il forte inglese Calum che si è imposto per 4-0 e ha così costretto il nostro portacolori ad accontentarsi della medaglia di bronzo. Maietta ha pagato a caro prezzo una prima ripresa troppo in sordina, poi è cresciuto ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Aziz Mouhiidine fenomenale! FARAONE D’ITALIA - spazza via Clarke e vola in finale contro Filipi : Show assoluto di Aziz Abbes Mouhiidine che ha letteralmente demolito l’inglese Cheavon Clarke con un roboante 5-0 e si è così qualificato alla finale dei 91 kg ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe in corso di svolgimento a Valladolid (Spagna). Il 20enne azzurro ha dominato sul ring e ha surclassato il proprio rivale, imponendosi in tutte le riprese e ottenendo il chiaro favore dei giudici che non hanno avuto alcuna ...

