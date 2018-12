Bologna | la verità di Inzaghi e Bigon | “esonero? Ecco come stanno le cose”

sportfair

(Di domenica 9 dicembre 2018) L’esonero disotto la lente d’ingrandimento in casa, il dssi è presentato ai microfoni dei cronisti dopo la sconfitta di Empoli Ilprende tempo in merito all’ipotesi di esonero di. La sensazione è che ci sarà un’altra chance contro il Milan per il tecnico degli emiliani, ma attenzione,e la società si incontreranno nelle prossime ore per discutere del futuro,rivelato dallo stesso tecnico a Skysport: “Domani parlerò con la società, che farà le sue scelte. I ragazzi lottano, credo nella salvezza. Sarei il primo a fare un passo indietro se non fosse così. La situazione è difficile, continueremo a lavorare perché quanto fatto fin qui non basta“. Ancheha parlato: “La mia fiducia inc’è al 100%. La responsabilità di questa situazione è mia, dell’allenatore, dei ...