Bologna | avanti con Pippo Inzaghi | nessun esonero dopo il ko di Empoli

Ds Bologna : 'Vogliamo andare avanti con Inzaghi. Ritiro? Non è punitivo' : ... 'Saggezza e pazienza sarebbero due componenti importanti, anche se nel nostro mondo la seconda spesso viene meno: fare sport significa passare anche momenti difficili, restare uniti e risalire. ...

Bologna avanti con Inzaghi - ma in ritiro : ANSA, - Bologna, 2 DIC - La sconfitta di Genova contro la Sampdoria ha lasciato il segno: il Bologna vivrà in ritiro la settimana che porta allo spareggio salvezza di Empoli, in programma domenica ...

Gol Santander - il centravanti del Bologna a segno anche con la maglia del Paraguay [VIDEO] : Gol Santander – L’attaccante del Bologna sembra non volersi fermare più. Dopo un inizio di stagione molto balbettante, la punta sudamericana ha iniziato a rendersi decisivo con una serie di giocate e di gol che hanno fruttato diversi punti ai felsinei. Il momento positivo è proseguito con la convocazione in nazionale e anche con la maglia del Paraguay il centravanti è andato in gol. Nell’amichevole contro il Sudafrica, ...

Remuntada Atalanta contro il Bologna : Mbaye porta avanti i suoi e poi confeziona un disastro : Atalanta vittoriosa sul campo del Bologna grazie ad una rimonta messa a segno dopo l’iniziale vantaggio siglato da Mbaye L’Atalanta ha espugnato lo stadio Dall’Ara di Bologna. Una gara di fatto dominata dagli uomini di Gasperini dopo l’iniziale vantaggio bolognese con Mbaye. La situazione di punteggio ha obbligato l’Atalanta a riversarsi in avanti, trovando il pari solo nel secondo tempo con un guizzo del ...

Bologna - 21enne pestato brutalmente davanti alla discoteca/ Ultime notizie : denunciato un buttafuori : Bologna, 21enne pestato brutalmente davanti alla discoteca. Ultime notizie: denunciato un buttafuori rumeno di 38 anni, accusato del pestaggio del ragazzo. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Bologna - 21enne pestato davanti ad una discoteca : è in prognosi riservata : "Lo ha ridotto così un buttafuori". E' questa la denuncia del fratello di Nabil, un ragazzo di 21 anni che la scorsa notte si è presentato all'Ospedale Maggiore di Bologna con il volto completamente ...

DIRETTA/ Virtus Bologna-Olimpia Milano (risultato live 40-39) streaming video tv : felsinei avanti al riposo : DIRETTA Virtus Bologna Olimpia Milano info streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 2^ giornata (oggi 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:11:00 GMT)

Diretta/ Fortitudo Bologna-Imola (risultato live 17-19) streaming video e tv : ospiti avanti (basket A2) : Diretta Fortitudo Bologna Imola, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza, valida per la seconda giornata nel girone Est di basket Serie A2(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:52:00 GMT)