Bollette | maxi stangata da 1 | 3 miliardi per rincari luce e gas

Bollette a 28 giorni - arrivano le maxi-multe per Tim e Wind Tre : L'Agcom ha inflitto tre diverse sanzioni, per un totale di circa 2,4 miliardi di euro, a Tim e Wind Tre per il passaggio obbligatorio dalle Bollette a 28 giorni a quelle a cadenza mensile: sarebbero stati violati gli obblighi di trasparenza e il diritto di recesso per la modifica delle condizioni economiche.Continua a leggere

Bollette Gas - maxi-conguagli addio : prescrizione ridotta a 2 anni : La vittoria ottenuta pochi mesi fa (marzo 2018) per le Bollette elettriche si estende anche a quelle del Gas: dal prossimo 1° gennaio 2019 la prescrizione delle Bollette Gas sarà ridotta da 5 a 2 anni. Prima conseguenza di questa nuovo obbligo di legge è che nel momento in cui ci sarà un ritardo di fatturazione da parte del venditore o distributore del gas, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi effettivamente ...

