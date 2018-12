Bolivia | presidente Morales si ricandida per la quarta volta | proteste in tutto il Paese

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 dicembre 2018) Evopotràrsi per laalle elezioni del 2019 per essere elettodella. Lo ha deciso martedì scorso il Tribunale supremo elettorale (Tse), nonostante il divieto previsto dalla Costituzione dele il referendum del 21 febbraio 2016, in cui oltre il 51% dei cittadini aveva votato contro la possibilità di un terzo mandato. La decisione ha scatenatoinil, culminate con lo sciopero nazionale di 24 ore, organizzato dall’opposizione e le reti sociali giovedì 6, in cui è morta una donna di 56 anni negli scontri con il fronte dei manifestanti a favore della candidatura die del suo vice, Alvaro García Linera.E già da questo lunedì si preannuncia un’altra settimana calda, visto che i promotori dello sciopero civico, hanno deciso di continuare con la protesta. Hanno dato un ultimatum di 72 ore ai ...