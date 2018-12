Blockchain | sfruttare la tecnologia per contrastare il cambiamento climatico

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 dicembre 2018) di Stefano CaseriniIl bello dei side event delle Cop, la sessantina di conferenze da 90 minuti che ogni giorno si svolgono parallelamente ai negoziati (sia negli spazi dell’Unfccc che nei padiglioni nazionali), è che riguardano tutti i temi dei cambiamenti climatici, come mostrano bene i report dell’Italian climate network. Spesso riguardano temi avanzati, a volte davvero molto avanzati.Se si mettono assieme una questione complicatissima come quella dell’Accordo di Parigi per affrontare i cambiamenti climatici, con un’altra che proprio semplice non è, come quella dei, si ottiene un side event in cui anche chi ha esperienza di Cop e di side event ne ha visti parecchi per una buona mezz’ora fatica a capire quale sia la proposta; un side event da cui si esce senza avere la minima idea se sia una cosa di qualche reale utilità per la questione del clima.Nonostante ...