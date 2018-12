Bisogna reagire | non si fermeranno da soli Intervista a Sandro Veronesi

huffingtonpost

(Di domenica 9 dicembre 2018) Dalla nascita della Repubblica, nessuno aveva mai rischiato tanto: "Questo Governo sta tirando fuori il fascismo eterno degli italiani, mestando nel torbido che c'è in tutti noi. Le parole che usa contro i naufraghi – "crociera", "pacchia" – sono un insulto alla lingua, delle bestemmie". Per fronteggiarne la violenza,cita il Vangelo: "Non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, diceva Gesù, ma quel che esce. Noi italiani abbiamo appestato il mondo con il fascismo. Fa parte di noi. Non possiamo farci niente. Se non impedire che si manifesti di nuovo, tenendolo chiuso a chiave al fondo di noi stessi".L'ossessione che ha risucchiato nell'agone, scrittore finora restìo alla prima fila della polemica, è cominciata quest'estate, quando il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha chiuso i porti alla nave ...