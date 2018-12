Biathlon – Wierer da applausi a Pokljuka | l’azzurra a podio anche nell’inseguimento

Biathlon - altro podio per la Wierer è seconda nell inseguimento a Pokljuka : Wierer PRIMA nellA GENERALE - Grazie al 23° podio in carriera in una gara individuale, Dorothea Wierer si conferma dunque in vetta alla classifica generale di Coppa del mondo salendo a 144 punti, ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Felice del secondo posto. Per la Coppa del Mondo? Servirà costanza - non duello con Makarainen” : Dorothea Wierer ha conquistato uno strepitoso secondo posto nell’inseguimento di Pokljuka, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. L’azzurra è stata semplicemente eccezionale in terra slovena e ha replicato il risultato di ieri nella sprint, sempre alle spalle di Kaisa Makarainen: lo show al poligono, dove ha colpito tutti i 20 bersagli con dei tempi di rilascio fuori dal normale, è stato superlativo ed è ...

Biathlon - Dorothea Wierer conserva il pettorale giallo : sempre leader della Coppa del Mondo! : Dorothea Wierer conserva il pettorale giallo di leader della classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. L’altoatesina è stata sublime nel weekend di gare a Pokljuka conquistando un doppio secondo posto tra sprint e inseguimento: la 28enne ha sciorinato tutta la sua classe al poligono regalando delle serie perfette e con un rilascio estremamente rapido che non ha eguali nel massimo circuito. L’azzurra si è dovuta ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Comanda Dorothea Wierer! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon : Inseguimento 10km di Pokljuka - Wierer 2 Resta in testa in Coppa del mondo : Una meravigliosa Dorothea Wierer sale sul podio a Pokljuka, Slovenia,. E' seconda nella gara a Inseguimento di 10km vinta dalla finlandese Kaisa Makarainen, ma Resta al comando della classifica ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dorothea Wierer INFALLIBILE! E’ ancora sul podio dietro un’irreale Makarainen. Quarta Lisa Vittozzi : Una gara strepitosa. L’ultimo atto della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) ha regalato una prestazione sontuosa delle primattrici dell’inseguimento femminile. Vince ancora la finlandese Kaisa Mäkäräinen, tre volte trionfante nella classifica generale, che concede il bis dopo la sprint di ieri. Per la finnica si tratta del 25° sigillo in Coppa ed una dimostrazione di grandissima ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Pokljuka 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sfidano Kaisa Makarainen : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Pokljuka (Slovenia), sede del primo appuntamento della Coppa del Mondo di biahtlon. Sulle nevi slovene assisteremo a due prove dell’inseguimento femminile e maschile appassionanti dove il risultato finale è incerto e nelle quali l’Italia vorrà ritagliarsi un ruolo di primo piano. In particolare nella gara femminile ci sono grandi attese. Dorothea Wierer e ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 dicembre : tra poco Vittozzi e Wierer nel Biathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 9 dicembre). Giornata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer partono per ottenere un risultato molto importante nella sprint di biathlon a Pokljuka, attenzione a Francesca Lollobrigida nello speed skating, l’Italia ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Pokljuka 2018 in DIRETTA : Italia all’attacco con Wierer e Vittozzi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Pokljuka (Slovenia), sede del primo appuntamento della Coppa del Mondo di biahtlon. Sulle nevi slovene assisteremo a due prove dell’inseguimento femminile e maschile appassionanti dove il risultato finale è incerto e nelle quali l’Italia vorrà ritagliarsi un ruolo di primo piano. In particolare nella gara femminile ci sono grandi attese. Dorothea Wierer e ...

Biathlon - sensazioni contrapposte per Wierer e Vittozzi dopo la sprint di Pokljuka : le parole delle azzurre : Le parole delle azzurre dopo la sprint di Pokljuka, Wierer: “Italia squadra più forte al femminile”. Vittozzi: “Un errore da pollo” Dorothea Wierer dopo il secondo posto nella sprint di Pokljuka che le consegna il pettorale di leader della classifica generale di Coppa del mondo femminile dopo due gare. “Sono contenta perchè ho fatto uno zero sugli sci e e non male, ma ho fatto fatica perchè la pista era un ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “L’Italia ha la squadra più forte”. Vittozzi : “L’errore è da polli” : Arriva il secondo podio stagionale dalla Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, il primo a livello individuale: Dorothea Wierer chiude in seconda piazza la sprint di Pokljuka alle spalle di una inarrivabile Makarainen. Queste le parole alla FISI dell’azzurra nel post gara: “Sono contenta perché ho fatto uno zero sugli sci e e non male, ma ho fatto fatica perché la pista era un po’ ghiacciata e in queste condizioni per me ...

Biathlon - Dorothea Wierer si esalta a Pokljuka : l'azzurra si prende uno splendido podio nella sprint : Per Dorothea Wierer è il podio numero 22 in carriera in una gara individuale di Coppa del mondo, il sesto nella sprint, il 35esimo includendo anche le staffette: le vale il pettorale giallo di leader ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dorothea Wierer magica - seconda con un poligono irreale! : La finlandese Kaisa Mäkäräinen si aggiudica la 7.5 km sprint femminile a Pokljuka , Slovenia, , sede del primo round della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-201

Biathlon - Dorothea Wierer in testa alla classifica di Coppa del Mondo! L’azzurra conquista il pettorale giallo : Dorothea Wierer ha conquistato il pettorale giallo! L’azzurra vola al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon dopo che si sono disputate due gare a Pokljuka (individuale e sprint): il secondo posto odierno ha permesso all’altoatesina di prendersi il primo posto con 90 punti complessivi, sei lunghezze di vantaggio nei confronti della polacca Monika Hojnisz e nove sull’ucraina Yuliia Dzhima e ...