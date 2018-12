Biathlon – Inseguimento femminile di Pokljuka | le parole delle azzurre

Biathlon – Wierer da applausi a Pokljuka : l’azzurra a podio anche nell’inseguimento : Wierer ancora seconda a Pokljuka: sul podio anche nell’inseguimento, resta in testa alla classifica Un altro podio, un altro secondo posto, un’altra gara praticamente perfetta. Dorothea Wierer si ripete a Pokljuka bissando nell’inseguimento il risultato centrato ventiquattro ore prima nella sprint. L’azzurra si arrende di nuovo a Kaisa Mäkäräinen, che ha il merito di confermare la propria forza sugli sci e di non ...

Biathlon - Inseguimento Pokljuka 2018 : Joahenns Boe rischia - ma vince in volata. Buon 8° Lukas Hofer - Martin Fourcade ritirato : Ultimo giorno di gare sulle nevi slovene di Pokljuka, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Il norvegese Johannes Boe concede il bis dopo il successo della 10 km sprint ma non è stata una vittoria in scioltezza come ci si poteva aspettare. Lo scandinavo, a causa di due errori nell’ultimo poligono in piedi, è stato costretto ad impegnarsi fino in fondo allo sprint, rischiando la beffa in favore del francese ...