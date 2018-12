Biathlon – Boe trionfa nell’inseguimento a Pokljuka | l’azzurro Hofer ottavo

LIVE Biathlon - Inseguimenti Pokljuka 2018 in DIRETTA : gli azzurri in pista per la rimonta - caccia a Johannes Boe : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Pokljuka (Slovenia), sede del primo appuntamento della Coppa del Mondo di biahtlon. Sulle nevi slovene assisteremo a due prove dell’inseguimento femminile e maschile appassionanti dove il risultato finale è incerto e nelle quali l’Italia vorrà ritagliarsi un ruolo di primo piano. In particolare nella gara femminile ci sono grandi attese. Dorothea Wierer e ...

Biathlon - Inseguimento Pokljuka 2018 : Joahenns Boe rischia - ma vince in volata. Buon 8° Lukas Hofer - Martin Fourcade ritirato : Ultimo giorno di gare sulle nevi slovene di Pokljuka, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Il norvegese Johannes Boe concede il bis dopo il successo della 10 km sprint ma non è stata una vittoria in scioltezza come ci si poteva aspettare. Lo scandinavo, a causa di due errori nell’ultimo poligono in piedi, è stato costretto ad impegnarsi fino in fondo allo sprint, rischiando la beffa in favore del francese ...

Biathlon - Inseguimento Pokljuka 2018 : Joahenns Boe rischia - ma vince in volata. Buon 8° Lukas Hofer - Martin Fourcade ritirato : Ultimo giorno di gare sulle nevi slovene di Pokljuka, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Il norvegese Johannes Boe concede il bis dopo il successo della 10 km sprint ma non è stata una vittoria in scioltezza come ci si poteva aspettare. Lo scandinavo, a causa di due errori nell’ultimo poligono in piedi, è stato costretto ad impegnarsi fino in fondo allo sprint, rischiando la beffa in favore del francese ...

Biathlon – Sprint di Pokljuka : successo a Johannes Boe - Hofer migliore azzurro : Johannes Boe domina la Sprint a Pokljuka. Hofer è 17°, Bormolini davanti a Fourcade, Chenal mai così bene in carriera Due italiani davanti al campionissimo Martin Fourcade non bastano a conquistare un podio o un piazzamento nella top ten nella gara Sprint di Pokljuka. Se in Lukas Hofer (19°) prevarrà il rammarico per gli errori al tiro, per Thomas Bormolini resta comunque una piccola soddisfazione, aggiunta a un risultato (il 23° ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Johannes Boe si prende la vetta strappandola a Martin Fourcade : La sprint odierna ha riscritto, e non poteva essere altrimenti dato che si tratta della seconda prova stagionale, la classifica generale della Coppa del Mondo maschile di Biathlon; il nuovo leader è il vincitore odierno, Johannes Boe, che scippa il primato al transalpino Martin Fourcade, scivolato addirittura in quarta posizione e sopravanzato anche dal francese Antonin Guigonnat e dall’austriaco Simon Eder. Lukas Hofer è 21°, mentre ...

Biathlon - Sprint Pokljuka 2018 : Johannes Boe vince quasi in scioltezza - Martin Fourcade fuori dai 20! 19° Lukas Hofer : Il norvegese Johannes Boe domina la Sprint della Coppa del Mondo di Biathlon disputata a Pokljuka, stacca tutti nonostante un errore in piedi al poligono e si prende i favori del pronostico anche nell’inseguimento di domenica, dove il transalpino Martin Fourcade partirà con oltre un minuto di ritardo. Indietro gli italiani, il migliore è Lukas Hofer, 19° a 1’04″8, con un errore a terra ed uno in piedi. Nella prima parte di gara ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Martin Fourcade a caccia del bis nella sprint - Boe per il riscatto - Hofer si gioca le proprie carte : Neanche il tempo di respirare, del resto nel Biathlon è così. Si torna subisco in scena domani, sulle nevi di Pokljuka (Slovenia), per una 10 km sprint che deve dare conferme rispetto a quanto si è già visto nella 20 km individuale del primo atto di Coppa del Mondo 2018-2019. Partiamo da lui, dal fenomeno di questa disciplina, Martin Fourcade. Il francese, dopo aver trascinato la Francia al successo nella staffetta mista, si è portato a casa ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : potenziali sorprese tedesche - Hofer quattro errori - Boe indietro - Fourcade sul percorso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-19. A Pokljuka - Boe contro Fourcade : inizia la battaglia con la gara più lunga : Scatta domani da Pokljuka, in Slovenia, la Coppa del Mondo maschile 2018-2019 con la battaglia senza quartiere tra Johannes Boe e Martin Fourcade che di coppe se ne è aggiudicate già sette consecutive. La 20 km è una gara anomala, in stagione se ne vedono pochissime e proprio per questo motivo l’ouverture diventa un test probante già in prospettiva Mondiale, visto che questa tipologia di gara assegna un titolo, oltre che gara decisiva per ...