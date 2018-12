Belgio | Global Compact spacca governo | tre ministri verso addio

La commissione parlamentare per gli Affari esteri del parlamento del Belgio ha votato una risoluzione a favore della ratifica del Global Compact : La commissione parlamentare per gli Affari esteri del parlamento del Belgio ha votato una risoluzione a favore della ratifica del Global Compact for Migration, il documento dell’ONU sull’immigrazione che verrà discusso e sottoscritto durante un summit in programma in Marocco la