oasport

: #Basket, Gigi Datome: 'Farò di tutto per ottenere una medaglia in Nazionale. Mitomania piaga sociale del secolo. E… - OA_Sport : #Basket, Gigi Datome: 'Farò di tutto per ottenere una medaglia in Nazionale. Mitomania piaga sociale del secolo. E… - graphoteditrice : “Il primo anno, stagione 1975-76, fu trionfale.” - Dansai75 : @RabonaRai3 Un uomo che non aveva proprio 'peli sulla lingua'. Splendido omaggio a tale persona/personaggio anche c… -

(Di domenica 9 dicembre 2018)è ormai uno dei simboli dell’Italia cestistica: dopo una carriera italiana vissuta tra Siena, Scafati e Virtus Roma, ha preso la via dell’NBA giocando con Detroit Pistons e Boston Celtics. Al Fenerbahce sta vivendo gli anni della maturità sportiva, ma l’uomo venuto dalla Sardegna la maturità umana già l’aveva ben chiara molto prima di arrivare alla corte di Obradovic. C’è un po’ di, sia delcestista che deluomo (e anche delinstancabile lettore) nella lunga intervista rilasciata a Mario Canfora per la Gazzetta dello Sport, sezione Fuorigioco.Sulla sfida più grande: “Ogni gara è una sfida. Tutta Europa ci vuole battere e tutti i giocatori vogliono dimostrare che meritano di giocare al Fenerbahce. La sfida è rimanere al vertice in Turchia e in Europa, come accade da tre anni“.Cosa manca a...