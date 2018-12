Bari | presepe di denuncia nella piazza del paese | Gesù bambino è nero e annega in un mare

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 dicembre 2018) Una natività particolare e diquella allestita dal comitato Feste patronali di Acquaviva delle Fonti, comune a circa 25 chilometri da. Giuseppe e Maria sono immersi in undi plastica.ha invece la pelle nera ed è adagiato in un salvagente arancione, lo stesso utilizzato durante un salvataggio in. Alle spalle dei tre nessun bue o asinello, ma un braccio con la pelle nera che emerge dall’acqua, simboleggiando un migrante che stando. Attorno a loro solo rifiuti, reti rosse e boe di salvataggio.Ildel, che ha suscitato le critiche di diversi tradizionalisti, quest’anno è un duplice grido di allarme: da un lato l’emergenza migranti, dall’altro l’inquinamento. “Ilnasce nel– ha spiegato il sindaco Davide Carlucci con un post su Facebook – dove con Giuseppe e Maria, ...