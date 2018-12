Barbara d' Urso | il regalone di Mediaset | in arrivo un nuovo programma

Domenica Live - Damiano Caltagirone sconvolge Barbara D'Urso : 'Guarda il test del dna' - choc in studio : Un clamoroso colpo di scena in diretta a Domenica Live di Barbara D'Urso . Nella trasmissione di Canale 5, nella puntata di Domenica 9 dicembre, si parlava ancora della questione che ha come ...

Anticipazioni Domenica Live - da gennaio cambia orario e Barbara D'Urso torna in prime time : cambia la programmazione di Domenica Live, il programma di successo del dì di festa di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, di cui oggi va in onda l'ultima puntata del 2018 prima della pausa natalizia. E proprio in queste ore, sull'account ufficiale del gruppo Mediaset, è stato diramato un comunicato stampa con il quale si fa po' di chiarezza circa quello che succederà a partire dal prossimo anno al programma Domenicale della D'Urso, dopo che si ...

Barbara D’Urso : ecco cosa farà nel 2019 : Barbara D'Urso 2019 di novità e cambiamenti per Barbara D’Urso. La conduttrice campana nella prima metà del nuovo anno si riaffaccerà in prima serata con un tris di produzioni. La prima è La Dottoressa Giò, che torna da metà gennaio, la seconda è un programma che nasce sulla scia del format di Domenica Live (come DM anticipato), la terza è il ritorno di Grande Fratello, in onda ad aprile. Allo stesso tempo Domenica Live ridurrà la sua ...

Domenica Live - il giorno della consacrazione per il big di Forza Italia : chi va da Barbara D'Urso : Una piccola-grande 'consacrazione' politica: per una volta il portavoce azzurro sarà lui, e non Silvio Berlusconi . Ed è stato lo stesso Tajani a rinnovare l'appuntamento su Twitter, con questo ...

Domenica Live - Barbara d'Urso inarrestabile : tutti gli ospiti e le esclusive : Intervista di coppia a Elia Fongaro e Jane Alexander, la replica dell'uomo da cui Paola Caruso aspetta un figlio, e poi...

Barbara D'Urso si ferisce al dito con un coltello in diretta : 'Portatemi il disinfettante' : Nel corso della puntata di ieri, venerdì 7 dicembre, di Pomeriggio 5 è accaduto un incidente inaspettato. La conduttrice Barbara D'Urso, nel tentativo di aprire il panettone 'light' portato dal farmacista Alberico Lemme in studio, si è tagliata un dito con la lama affilata di un coltello da cucina. Alberico Lemme genera sgomento a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso taglia il suo panettone Quando tra gli ospiti compare Alberico Lemme, la puntata non ...

Domenica In - Mara Venier e la mostruosa consacrazione : l'incontro storico - Barbara D'Urso nei guai : Mara Venier ha raccontato a Famiglia Cristiana di desiderare tanto intervistare il Papa. In un certo senso è stata accontentata. La padrona di casa di Domenica In sarà infatti madrina del Presepe di ...