Barbara d’Urso: chiarezza sui progetti futuri, “Ancora più protagonista”

(Di domenica 9 dicembre 2018)d’Urso è implacabile e dopo aver fatto un tour de force negli scorsi mesi, si prepara ad affrontare un’importante prima linea televisiva. In questi giorni sono emersi tanti rumors sul futuro della conduttrice e sui programmi, fra mezze verità e tanti dubbi. Ed è sul finire della puntata di Domenica Live di oggi ched’Urso prende la parola e legge in diretta un comunicato, che conferma i suoi prossimi impegni sul piccolo schermo.d’Urso si fa in tre, anzi in quattroDomenica Live termina oggi la sua stagione per fermarsi durante la pausa invernale. Riprenderà il prossimo 13 gennaio 2019 con una veste rinnovata, più sfavillante e vincente. Interesserà inoltre la fascia pomeridiana seguendo la strategia di Pomeriggio 5, ovvero aprendo i battenti dalle 17.20. Il motivo è semplice ed è da ricondurre ai tanti impegni che la d’Urso si ...