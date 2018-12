Bando II edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani 8 febbraio 2019

scuolainforma

(Di domenica 9 dicembre 2018) In occasione del 70° anniversario della Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale deie del 50° anniversario della Campagna Elettorale del Senatore Robert Francis Kennedy, il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei(d’ora in avanti il “Coordinamento”), l’ISI “Sandro Pertini” di Lucca (d’ora in avanti l’“ISI”) e l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy ONLUS (d’ora in avanti “RFKI”), organizzeranno per il prossimo 8dalle ore 9 alle ore 13 la IIdei, mentre le prove tecniche si terranno giorno 1L’iniziativa sarà regolata dal presente regolamento:La competizione è aperta alle scuole secondarie di II grado di tutta Italia, fino ad un massimo di 40, e si svolgerà sulla piattaforma gratuita Google Hangouts e Kahoot interamente in ...