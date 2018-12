Badminton | Qualificazioni Europei a squadre miste 2019 | Italia-Ungheria 1-4 Azzurri

Badminton - Qualificazioni Europei a squadre miste 2019 : Belgio-Italia 5-0. Azzurri sconfitti nettamente anche nella seconda giornata di gare : L’Italia del Badminton perde a Milton Keynes anche nella sfida al Belgio, che si impone per 5-0 nella seconda giornata del girone che mette in palio la qualificazione ai prossimi Europei a squadre miste (fase finale a Copenhagen, in Danimarca, dal 13 al 17 febbraio 2019). Non c’è stata partita oggi contro i belgi, che si sono imposti in tutti i cinque incontri, lasciando un solo set agli Azzurri. Di seguito tutti i risultati ...

Badminton - Qualificazioni Europei a squadre miste 2019 : Inghilterra-Italia 5-0. Azzurri sconfitti nettamente nella prima giornata di gare : L’Italia del Badminton perde a Milton Keynes nella difficile sfida all’Inghilterra, che si impone per 5-0 nella prima giornata del girone che regala la qualificazione ai prossimi Europei a squadre miste, che vedranno la fase finale a Copenhagen, in Danimarca dal 13 al 17 febbraio 2019. Non c’è stata partita oggi contro i padroni di casa, che si sono imposti nettamente in tutti i cinque incontri, senza lasciare neanche un set ...