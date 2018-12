Auto giù da scalinata Trinità dei Monti : ANSA, - ROMA, 09 DIC - Ha perso il controllo della sua Auto ed è finito giù per qualche gradino sulla scalinata di Trinità dei Monti, nel cuore di Roma. L'incidente spettacolare è avvenuto stamattina ...

Italiani come noi - a Milano la Ztl più grande d’Italia : “Stop Auto inquinanti? Giusto - salute priorità”. “Danno per i più poveri” : Milano si prepara al varo della zona a traffico limitato più grande d’Italia, la cosiddetta Area B, che a partire dal 25 febbraio 2019 inibirà l’accesso a tutta l’area urbana ai veicoli più inquinanti. Tra i cittadini ascoltati per le strade della città prevalgono i commenti di consenso. “La priorità è la salute, è Giusto prendere provvedimenti severi contro l’inquinamento”, dichiarano in tanti. “A patto ...

Aumenti di 3mila euro sulle Auto inquinanti : gli imprenditori insorgono. Di Maio annuncia modifiche : "Ma la direzione è quella giusta" : "Da 30 anni tengono la macchina a idrogeno nei cassetti per vendere il petrolio", proclamava durante i suoi spettacoli. Mentre potevano essere prodotte auto capaci di espelelre sano "vapore acqueo", ...

Lane - Salini Impregilo - si aggiudica due contratti Autostradali per 460 mln di dollari in Usa : Lane, Gruppo Salini Impregilo, si è aggiudicata due contratti autostradali da 460 milioni di dollari nella Carolina del Nord, nell'ambito della politica di espansione che il Gruppo sta perseguendo negli Stati Uniti, il mercato più importante per fatturato. Il primo contratto, del valore di 260 milioni di dollari, prevede la realizzazione dei ...

Ecotassa sulle Automobili : ecco perché è la cosa più giusta (per tutti) che il governo potesse fare : Oggi ci ritroviamo a dover spezzare una lancia a favore di un emendamento incluso nella manovra del governo, ovvero quello riguardante l’Ecotassa sulle automobili. Senza per questo voler smentire le posizioni con cui MeteoWeb ha fortemente stigmatizzato alcune proposte del governo che consideriamo antiscientifiche, come quelle in merito ai vaccini. Ma la manovra, con l’Ecotassa, è perfettamente in linea con le esigenze ...

Fariba Tehrani accusa gli Autori del Grande Fratello Vip / 'Volevano far fuori mia figlia Giulia Salemi!' - IlSussidiario.net : Fariba Tehrani sbotta contro gli autori del Grande Fratello Vip, colpevoli di avere voluto eliminare Giulia Salemi dal programma.

Incentivi rottamazione Auto a dicembre : Fiat Panda - Ford Fiesta e Alfa Giulia in offerta : Torna il classico appuntamento con gli Incentivi rottamazione auto di Fiat, Ford e Alfa Romeo per il mese di dicembre 2018. Fino al giorno 31 potranno essere acquistati i modelli di punta delle note aziende automobilistiche a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, grazie alle promozioni destinate agli automobilisti che decideranno di rottamare il loro usato per acquistare un veicolo nuovo a prezzi vantaggiosi. La casa Fiat propone il ...

Bari - scontro Auto-bici in via Giulio Petroni : ferito il ciclista : Una bici e un'auto si sono scontrate in via Petroni, all'angolo con via Alfaraniti. Sul posto questa mattina è intervenuta la Polizia Locale, che sta cercando di capire chi non abbia dato la ...

Caso Fredy Pacini - l’Autopsia : il 29enne Tonjoc raggiunto da due colpi a fianco e gamba : I primi risultati dell'autopsia sul corpo del giovane moldavo ucciso durante un tentativo di furto in un capannone commerciale dopo la reazione armata del proprietario. A ucciderlo uno choc emorragico causato da un proiettile che non ha foro di uscita. Dalle prime analisi inoltre sarebbe stata confermata anche la traiettoria degli spari riferita dal commerciante.Continua a leggere

Arezzo - Caso Fredy Pacini : l'Autopsia conferma "La vittima raggiunta da due colpi di arma da fuoco" : La Tac ha rilevato la presenza di un proiettile in una gamba del ventinovenne moldavo ucciso mentre tentava di rubare in una ditta di Monte San Savino. In giornata il commerciante sarà ascoltato dal pm

Guidare l'Auto a oltre 100 anni : Giuseppe Predieri ottiene il rinnovo della patente : Giuseppe Predieri ha 102 anni ed ha ottenuto, di recente, il rinnovo della patente di guida; potrà dunque continuare a Guidare la sua auto fino al 2020. Giuseppe, classe 1916, guida ancora la sua Ford Fiesta e scorrazza per le vie dell'Appennino modenese. Lui, ex macellaio residente a Monteombraro, non ha mai fatto un incidente stradale in oltre 70 anni di guida; insomma, è un automobilista modello e per questo la Motorizzazione civile l'ha ...

Borsa : le banche salvano Milano. Crolla Tenaris - giù l'Auto : L'economia a stelle e strisce marcia ancora con il vento in poppa, +3,5% il pil del terzo trimestre,, nonostante un leggero calo delle brezze, era il 4,2% nel secondo trimestre,. A minuti comincerà ...

Dazi - Trump minaccia dazi sulle Auto. Il Fmi : "Così crescita globale giù dello 0 - 75%" : Alto debito, spread in aumento ed economia in rallentamento: sono molti i fronti di preoccupazione che rilva il Fondo monetario internazionale in un documento ad hoc per il G20 argentino. Il debito ...

