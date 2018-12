Australia | squalo attacca surfista | “è grave | ennesimo episodio”

Attaccato da uno squalo mentre nuota - 33enne muore dissanguato in Australia : La tragedia lungo le coste di Cid Harbour, nelle isole Whitsunday, nello Stato Australiano del Queensland. La vittima si era tuffata per una nuotata al tramonto quando è stato Attaccato all'improvviso da uno squalo. inutili per lui i soccorsi e il successivo trasporto in ospedale. È morto dopo un disperato intervento chirurgico.--Quella che doveva essere un tranquilla nuotata come tante altre si è trasformata in tragedia nelle scorse ore per un ...