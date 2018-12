Atletica – Europei Cross Tilburg | Nadia Battocletti medaglia d’oro U20

Atletica - Europei cross 2018 : Nadia Battocletti vince tra le Under 20 - prima volta per l’Italia! Ingebrigtsen e Gressier dominanti : Nadia Battocletti detta legge a Tilburg (Olanda) e si laurea Campionessa d’Europa di corsa campestre tra le Under 20. La 18enne è semplicemente stata stellare sui 4,3 km dell’impegnativo tracciato, complicato anche a causa della pioggia battente e del fango. La trentina ha tagliato il traguardo con il tempo di 13:46, battendo in volata la svizzera Delia Sclabas (13:47) e la turca Inci Kalkan (13:48). La 18enne ha scritto un pezzetto ...

Atletica - Europei Corsa Campestre – Italia : ecco i 35 azzurri convocati per Tilburg 2018 : Tutto pronto per i Campionati Europei di Corsa Campestre: ecco i 35 convocati dell’Italia per Tilburg 2018 La Direzione Tecnica federale ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei di Corsa Campestre, in programma domenica 9 dicembre a Tilburg (Olanda). Nella 25esima edizione dell’evento continentale, sono attesi al via 35 azzurri: 20 uomini e 15 donne. Le formazioni Italiane maschili avranno il numero massimo ...

Atletica - Europei cross 2018 : i convocati dell’Italia - spiccano Yeman Crippa e Daniele Meucci : La Direzione Tecnica della FIDAL ha diramato le convocazioni dell’Italia per gli Europei 2018 di corsa campestre che si disputeranno domenica 9 dicembre a Tilburg (Paesi Bassi). La 25^ edizione della rassegna continentale prevede la partecipazione di ben 35 azzurri (20 uomini e 15 donne), divisi nelle varie categorie in programma (under 20, under 23, seniores). Spicca la presenza di Yeman Crippa, bronzo sui 10000 metri agli Europei di ...

Atletica – Yeman Crippa vince il cross di Tilburg sul percorso degli Europei : La nuova stagione di Yeman Crippa si apre con un successo importante: il mezzofondista delle Fiamme Oro si aggiudica il cross di Tilburg Si apre con un successo internazionale la nuova stagione di Yeman Crippa. A Tilburg (Olanda), sullo stesso percorso che tra due settimane accoglierà gli Europei di corsa campestre, il 22enne azzurro conquista la vittoria nel tradizionale Warandeloop, cross arrivato all’edizione numero 60. Per il ...

Atletica - Nazionale italiana a Tilburg : Crippa studia il percorso degli Europei di cross : Atletica, Europei di cross: Nazionale italiana impegnata nella corsa campestre a Tilburg Prove generali dei Campionati Europei di corsa campestre a Tilburg. Domenica 25 novembre nella città olandese è il giorno del 60° Warandeloop, tradizionale cross in programma sullo stesso tracciato che due settimane più tardi, il 9 dicembre, accoglierà la rassegna continentale. In quest’occasione al Beekse Bergen Safari Park sarà impegnata una nutrita ...

Atletica - la Folorunso lancia la 4x400 : 'Agli Europei valevamo il podio' : È vero che vuol diventare la miglior pediatra del mondo? "È un sogno: frequento la facoltà di Medicina a Parma, ho la fortuna di vivere una realtà che, dalla presidentessa del corso di laurea in giù, ...