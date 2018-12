Arrestato un funzionario dei Parchi in Kenya per il rapimento di Silvia Romano

Funzionario dei vigili Arrestato mentre intasca la mazzetta da un ristoratore : Funzionario dei vigili urbani arrestato dalla Squadra Mobile mentre intasca una mazzetta da 400 euro dalle mani di un ristoratore di San Lorenzo. L'uomo, Claudio F., 63 anni, in forza all'amministrativa del II Gruppo Sapienza, è accusato di concussione aio danni dell'esercente. L'operazione è scattata martedì pomeriggio dopo che i poliziotti della IX sezione Anticorruzione si erano appostati nel locale fingendosi clienti. Il Funzionario pubblico ...

Arrestato funzionario del Senato francese : "È una spia nordcoreana" : In Francia , un alto funzionario del Senato è stato Arrestato con l'accusa di essere 'una spia nordcoreana '. Le indagini a carico di tale soggetto erano state avviate lo scorso marzo dalla Direction ...

Un funzionario del Senato francese è stato Arrestato per il sospetto che fosse una spia per la Corea del Nord : Domenica, agenti dell’intelligence francese hanno arrestato Benoit Quennedey, un funzionario del Senato francese e presidente dell’Associazione per l’amicizia Franco-Coreana. Quennedey – dicono i giornali francesi citando fonti nella polizia – è accusato di aver passato informazioni riservate alla Corea del Nord.