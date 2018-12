: Armenia, voto per politiche anticipate - TelevideoRai101 : Armenia, voto per politiche anticipate -

Seggi aperti inper le elezionivolute dal premier Pashinyan, che punta a conquistare la maggioranza assoluta in Parlamento. Ex giornalista, 43 anni, Pashinyan guida il governo dal maggio scorso, dopo le proteste che portarono alle dimissioni di Sarkisian. Chiamati alle urne 2,7 milioni di cittadini in 2.010 sezioni in tutto il Paese. Le liste sono 11, di partito e di coalizione. Secondo i sondaggi,l'alleanza guidata da Pashinyan, "Il mio passo", è largamente favorita.(Di domenica 9 dicembre 2018)