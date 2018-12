App Google 8 70 beta introduce alcune novità grafiche e si prepara alle notizie audio

Con Google Chrome 71 le Web App arrivano nel menu di condivisione Android : Tra le novità introdotte da Google Chrome 71 ne troviamo anche una che riguarda la condivisione, che si arricchisce del supporto alle Web App L'articolo Con Google Chrome 71 le Web App arrivano nel menu di condivisione Android proviene da TuttoAndroid.

Cannabis legale a domicilio : la App milanese fa causa a Google : Fare causa a Google da un magazzino di pochi metri quadri del centro città. «Mai e poi mai» lo avrebbe immaginato Matteo Moretti all'inizio, sei mesi fa. «Altrimenti - ragiona oggi - forse non avrei ...

Google annuncia che tre SDK sono coinvolte nella frode pubblicitaria : gli sviluppatori sono stati esortati a rimuoverli dalle proprie App : A sole poche ore fa risale la notizia della rimozione di alcune applicazioni dal Google Play Store. Queste app sono coinvolte in una […] L'articolo Google annuncia che tre SDK sono coinvolte nella frode pubblicitaria: gli sviluppatori sono stati esortati a rimuoverli dalle proprie app proviene da TuttoAndroid.

Google ha chiuso l'App di messaggistica Allo : Google chiude Allo, l'app di messaggistica lanciata nel 2016. Avrebbe dovuto sfidare Whatsapp e (soprattutto) iMessage di Apple. Non ci è riuscita: modesta è stata l'accoglienza da parte degli utenti. Allo è, di fatto, già alla deriva: Google non spenderà più né un minuto né un centesimo per il suo sviluppo. Fino al prossimo marzo, quando chiuderà definitivamente. Big G ha ...

Babbo Natale ha un’App : Google lancia Santa tracker : Google è sempre stata in prima linea per quanto riguarda eventi storici, tradizioni e periodi di festività. Anche questa volta il colosso di Mountain View non perde l’occasione di deliziarci con qualche chicca, questa volta, dedicata alle festività Natalize, che sarà in grado di far sognare i più piccoli grazie a divertentissimi mini giochi educativi. Babbo Natale, dove sei? L’applicazione lanciata da Google si chiama Santa tracker ...

Google Play Store : grazie a Sophos 22 App malware eliminate : Sono ben 22 le applicazioni Android rimosse dal Play Store perché contenenti un malware che riduceva la durata della batteria e consumava dati. Sono più di due milioni gli utenti che hanno scaricate queste App. Ancora una volta sono ricercatori esterni che scovano le app malevole e le segnalano a Google che non sembra essere interessata a ciò che è presente sul suo Store. Ancora una pessima figura per Google che in questi giorni ne sta ...

Google rimuove dal Play Store 22 Applicazioni che generavano falsi clic sui banner : Google rimuove altre 22 applicazione dal Play Store perché generavano falsi click sugli annunci pubblicitari al loro interno. L'articolo Google rimuove dal Play Store 22 applicazioni che generavano falsi clic sui banner proviene da TuttoAndroid.

Un indicatore di memoria è in roll out nella sezione “Le mie App” di Google Play Store : Un utente ha individuato una comoda barra di archiviazione nella sezione "Le mie app" dell'app Play Store sui suoi dispositivi e un indicatore di archiviazione che mostra quale percentuale di memoria è stata utilizzata e quanti GB sono gratuiti nella scheda "Installato" in "Le mie app". Toccandolo l'utente viene indirizzato a un elenco delle applicazioni che può disinstallare, a partire da quelle poco o per nulla utilizzate suggerite dal Play ...

Allo - l’App di messaggistica di Google chiude a marzo 2019 : Allo chiude a marzo 2019, ancora un’app che Google non riesce a far entrare nei cuori degli utenti di smartphone Android. Il 2019 è l’anno della chiusura di Google+, Hangouts e ora di Allo, ma altre app potrebbero fare la stessa fine. Perché Google non riesce ad avere successo con le sue APP? La storia della società è costellata di fallimenti. Allo chiude a marzo 2019 L’app arrivata per la prima volta a settembre 2016 con una ...

Google sta sperimentando un modo per sfruttare la sua ricerca come guida TV per le App di streaming : Google sta testando una nuova funzionalità che fornirebbe una sorta di versione digitale della vecchia guida TV cartacea, in modo che gli utenti possano sapere quali contenuti possono trovare e su quale app di streaming direttamente tramite lo strumento di ricerca di Google. L'articolo Google sta sperimentando un modo per sfruttare la sua ricerca come guida TV per le app di streaming proviene da TuttoAndroid.

A marzo del 2019 Google chiuderà Allo - la sua App per scambiarsi messaggi : Google ha annunciato che chiuderà Allo, applicazione per scambiarsi messaggi che aveva messo online appena due anni fa. La notizia era attesa da tempo, considerato che Google aveva smesso di investire risorse per nuovi sviluppi di Allo già lo scorso

Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods : Google e Amazon potrebbero essere al lavoro su auricolari true wireless da commercializzare come alternative alle Apple Airpods, anche se la casa di Cupertino non dovrebbe restare a guardare. L'articolo Google e Amazon potrebbero lanciare alternative alle Apple Airpods proviene da TuttoAndroid.

JustMary sfida Google per rimozione App cannabis da Play Store : Roma, 5 dic., askanews, - Nel controverso tema della cannabis legale si rishcia di assistere a uno scontro sul modello Davide contro Golia. L'imprenditore Matteo Moretti, a cui fa capo l'app JustMary, ...

Apple e Google premiano le App dell’anno. Vincono l’insegnamento delle lingue e la meditazione : Apple e Google, come da tradizione, hanno pubblicato l’annuale classifica delle migliori app disponibili rispettivamente nell’App Store e in Google Play. Un’occasione per soddisfare la curiosità, ma soprattutto per scovare qualcosa che magari non si conosce, e scaricarlo con la certezza di non cadere vittime di problemi di sicurezza o truffe. Google fa un importante riconoscimento all’istruzione e alla cultura premiando ...