Anticipazioni L' Amica geniale 3^ puntata dell' 11 dicembre | Lenù viene violentata

Anticipazioni terza puntata de 'L'amica geniale' : Elena sarà aggredita da Donato : Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la grande fiction di Rai 1. Martedì 11 dicembre, infatti, andranno in onda in prima serata sulla rete ammiraglia della Tv di Stato il quinto e sesto episodio della serie basata sul romanzo di Elena Ferrante, "L'amica geniale". Le due puntate s'intitolano rispettivamente "Le scarpe" e "L'isola" e si concentreranno soprattutto sulle esperienze amorose delle due protagoniste, diventate ormai ...

L’amica geniale - le nuove Lila e Lenù nella puntata del 4 dicembre : Anticipazioni : Nuovi equilibri modificano la vita del rione e tra i vicoli Lila e Lenù crescono. Dopo il successo di pubblico delle prime due puntate, torna martedì 4 dicembre su Rai la fiction con due nuovi episodi “Le metamorfosi” e “La smarginatura” e con due nuove attrici che impersonano Lila e Lenù da adolescenti. L’amica geniale, Le metamorfosi: anticipazioni Nel primo episodio dal titolo “Le metamorfosi”, con ...

L'Amica Geniale - Anticipazioni terza puntata : Lila rifiuta il corteggiamento di Marcello : Martedì 11 dicembre va in onda sul piccolo schermo il terzo appuntamento con la fiction 'L'Amica Geniale' tratta dai romanzi della scrittrice Elena Ferrante. Si tratta di un prodotto televisivo innovativo in quanto capace di trattare tematiche innovative rispetto al modello delle fiction tradizionali. Nella precedente puntata c'è stato un passaggio di mani per quanto riguarda il potere passato dalla famiglia Carracci ai Solara. Lila inizia a ...

L’amica geniale - le nuove Lila e Lenù nella puntata del 4 dicembre : Anticipazioni : Nuovi equilibri modificano la vita del rione e tra i vicoli Lila e Lenù crescono. Dopo il successo di pubblico delle prime due puntate, torna martedì 4 dicembre su Rai la fiction con due nuovi episodi “Le metamorfosi” e “La smarginatura” e con due nuove attrici che impersonano Lila e Lenù da adolescenti. L’amica geniale, Le metamorfosi: anticipazioni Nel primo episodio dal titolo “Le metamorfosi”, con ...

L'amica geniale/ Seconda puntata e Anticipazioni della terza : successo straordinario - ascolti al top - IlSussidiario.net : L'amica geniale: Il rione si è unito e tutti insieme festeggiano il Capodanno, ma arrivano i Solari che sparano contro Rino.

L'AMICA GENIALE/ Seconda puntata e Anticipazioni della terza : i momenti preferiti dal web - IlSussidiario.net : L'AMICA GENIALE: Il rione si è unito e tutti insieme festeggiano il Capodanno, ma arrivano i Solari che sparano contro Rino.

Anticipazioni L'Amica Geniale dell'11 dicembre : Lila rifiuta la corte di Marcello : L'Amica Geniale torna in onda martedì 11 dicembre con la terza puntata. Le Anticipazioni ci informano che il quinto e sesto episodio della serie tv in onda su Rai Uno si intitoleranno 'Le scarpe' e 'L'isola'. Protagoniste ancora una volta le adolescenti Elena e Lila, le due amiche del quartiere di Napoli un tempo dominato dalla personalità di don Achille, ucciso al termine della prima puntata. Il pubblico da casa assisterà alle nuove vicende che ...

L’Amica Geniale - Anticipazioni penultima puntata 11 novembre : Elena fa i conti con la violenza? : L’Amica Geniale torna in onda martedì prossimo, l’11 novembre, con la penultima puntata di questa prima stagione. Lila ed Elena sono ormai grande e mentre i compagni iniziano ad interessarsi a loro, la vita va avanti nello studio e nel lavoro. La prossima settimana la serie tornerà con altri due episodi dal titolo “Le scarpe” e “L’Isola” in cui se da una parte Lila sarà impegnata con la creazione della ...

L’Amica Geniale : Anticipazioni terza puntata di martedì 11 dicembre 2018 : L'Amica Geniale - Gaia Girace e Margherita Mazzucco La prima stagione de L’Amica Geniale è composta da quattro puntate e da otto episodi, ognuno dei quali ha per titolo uno dei punti di svolta del romanzo di Elena Ferrante, pubblicato nel 2011. Ci sono per esempio le bambole, la cui scomparsa segna la nascita dell’amicizia tra Lila ed Elena; i soldi, la cui mancanza veicola le loro vite; le scarpe, che Lila produrrà con il padre ...

L’amica Geniale – Seconda puntata di martedì 4 dicembre 2018 – Trama - Anticipazioni. : Dopo l’amplein di ascolti della scorsa settimana, con oltre 7 milioni di telespettatori e oltre il 29% di media di share, questa sera su Raiuno appuntamento con la Seconda delle quattro puntate de l’Amica Geniale, tratta dai best seller di Elena Ferrante. La fiction narra il racconto dell’amicizia tra due donne, Elena e Lila, dall’infanzia […] L'articolo L’amica Geniale – Seconda puntata di martedì 4 dicembre 2018 – Trama, ...

L’AMICA GENIALE - Anticipazioni terza puntata di martedi 11 dicembre : Ecco le anticipazioni della terza puntata della fiction L’AMICA GENIALE, in onda su Rai 1 in prima serata martedi 11 dicembre 2018: Elena Greco (Elisa Del Genio) decide di lasciare Gino, un ragazzo verso cui non ha mai provato niente, mentre Lila (Ludovica Nasti) riceve un’inaspettata dichiarazione da Marcello Solara, che pare essersi realmente invaghito della ragazza. Lila però lo rifiuta categoricamente poiché, oltre ad essere il figlio ...

Anticipazioni L’amica geniale : Elena e Lila si devono allontanare : L’amica geniale: Anticipazioni della terza puntata L’amica geniale, la serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo scritto da Elena Ferrante, è una fiction destinata a segnare la storia della televisione. Non solo per gli ottimi ascolti ottenuti, ma anche per il talento delle quattro giovani protagoniste che interpretano Lila e Lenù bambine e in età adolescenziale. Due […] L'articolo Anticipazioni L’amica geniale: ...

Anticipazioni L'amica geniale terza puntata : Lenù viene abusata da Donato e scappa via : Martedì 11 dicembre, in prima serata su Raiuno, verrà trasmessa la terza delle quattro puntate de L'amica geniale, la nuova serie televisiva del prime time della rete ammiraglia, tra le più attese in assoluto di questa nuova stagione televisiva. E in effetti va detto che i risultati d'ascolto hanno confermato il fatto che gli Italiani attendevano la messa in onda di questa serie tv. Gli ascolti, infatti, sono a dir poco ottimi e la prima puntata ...

L'AMICA GENIALE/ Anticipazioni seconda puntata e diretta 4 dicembre : l'amore bussa alla porta di Elena e Lila - IlSussidiario.net : L'AMICA GENIALE, Anticipazioni seconda puntata e diretta 4 dicembre: Elena e Lila, la loro amicizia è messa a dura prova nei nuovi episodi