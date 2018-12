Andar per statue | un viaggio in Liguria attraverso 85 opere

La figlioletta nasce morta - mamma la accudisce per due settimane : «Non volevo farla Andare via» : La storia di Emma Woodhouse è a dir poco tragica. Ne parlano oggi i tabloid inglesi, che pubblicano le foto strazianti di questa giovane mamma 27enne, che stringe dolcemente la mano della sua...

Lucca at Europa. Cittadini per Andare oltre la crisi dell’Unione europea : L’Europa è un’opportunità ed esprime valori di democrazia irrinunciabili. È condividendo questo presupposto che un gruppo di Cittadini lucchesi, dai

USA - espulsa dallo scuolabus per bullismo : il padre obbliga la figlia di 10 anni ad Andare a scuola a piedi per 8km [VIDEO] : Il bullismo è una piaga dilagante della società moderna e un padre dell’Ohio, USA, ha deciso di dare una lezione esemplare alla propria figlia, scatenando una marea di critiche sul web. Dopo che Kirsten, 10 anni, è stata sospesa per 3 giorni dallo scuolabus per la seconda volta per aver bullizzato un compagno, Matt Cox ha deciso di farla andare a scuola a piedi in una fredda giornata, seguendola in macchina. Il video che il padre ha girato ...

Deputato lascia il Movimento 5 Stelle per Andare in Forza Italia dure accuse : “mi hanno preso in giro e tradito” : Dall’Osso lascia il Movimento 5 Stelle e passa a Forza Italia, le sue dure accure contro il M5S Il Deputato Matteo Dall’Osso passa da M5s a Forza Italia. “Prima mi hanno usato – dice l’ormai ex pentastellato, malato di Sla – poi mi hanno preso in giro, non posso più restare con i 5 Stelle. Lascio il gruppo e aderisco a FI. Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno ...

Gela - evade dai domiciliari per Andare a picchiare a scuola il professore del figlio : Sempre più spesso si registrano episodi di aggressioni verso i professori da parte dei genitori dei loro alunni. Un fenomeno che riguarda soprattutto gli istituti situati in quelle zone di frontiera, in cui la scuola rappresenta ancora un importante avamposto della lotta dello Stato contro la criminalità. Ma la vicenda accaduta venerdì scorso a Gela entrerà negli annali: mai si era sentito che un pregiudicato arrivasse ad evadere dagli arresti ...

Sale sul pullman per Andare a scuola e scompare a 13 anni. L'appello dei familiari "Aiutateci a trovare Carlotta" : E' come svanita nel nulla Carlotta Mondelli. La 13enne mercoledì scorso è salita sul pullman che doveva portarla a scuola ma in classe non è mai arrivata . La giovane, che vive con la famiglia a ...

Dieta del mAndarino - come perdere 4 chili in 7 giorni : Vuoi perdere 4 chili in una settimana e arrivare in forma alle feste di Natale? Non ti resta che provare la Dieta del mandarino. Buono, fresco, zuccherino, il mandarino è il frutto più amato dell’inverno. Non solo: è anche il frutto più adatto per perdere peso e tonificare tutto il corpo. Il mandarino ha pochissime calorie – solo 53 per 100 grammi – ed è molto ricco di fibre. È perfetto, quindi, per contrastare il senso di fame e “illudere” il ...

Padova - 13enne esce per Andare a scuola e scompare : 'Aiutateci a ritrovare Carlotta' : Paura ed apprensione a Vigonza, comune a nord-est di Padova. Da mercoledì 5 novembre si sono perse le tracce di Carlotta, una ragazzina di soli 13 anni. La giovane è uscita per recarsi a scuola (frequenta la prima superiore nella vicina Mirano, in provincia di Venezia), ma in classe non è mai arrivata. I genitori, non vedendola rientrare, hanno subito lanciato l'allarme e denunciato la sua sparizione ai carabinieri. La scomparsa Carlotta ...

Padova - Carlotta esce per Andare a scuola e scompare a 13 anni : Ore d’ansia a Vigonza, nella provincia di Padova, per la scomparsa di una ragazza di 13 anni. Carlotta mercoledì mattina è uscita di casa per andare a scuola, un istituto superiore di Mirano, ma lì non è mai arrivata. La famiglia ha lanciato un appello e sporto denuncia ai carabinieri. L’adolescente non ha con sé il cellulare.Continua a leggere

Roma - Cristante : "Abbiamo le carte in regola per Andare in Champions - gruppo affiatato" : Pochi giri di parole per Cristante che, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, chiede fiducia per i giovani giallorossi: "I giovani possono dare un pizzico di esuberanza in ...

Grande Fratello VIP 2018 - Jane Alexander : "Io ed Elia non siamo fidanzati - il mio ex non ha perso occasione per Andare in TV" : Che Jane Alexander ed Elia Fongaro abbiano spostato l'attenzione sul loro rapporto dopo l'uscita di entrambi (prima lui, poi lei) dalla casa del Grande Fratello VIP è ormai roba nota, anche se l'attrice non ci dava il peso giusto: "Non pensavo ci fosse tanto interesse per quello che dicevo e facevo. Non mi sentivo protagonista" dice a Mattino Cinque.I rapporti post reality come sono? Elia ha già detto la sua a proposito e lo ha fatto ...

La dura punizione del padre alla figlia bulla : 8 chilometri a piedi per Andare a scuola : Altro che passaggio. Questo padre ha voluto impartire alla figlia una dura lezione su due fronti. Primo tra tutti, un'esortazione a non fare mai più la bulla con un compagno, e poi, l'imparare a capire cosa sia un diritto e un privilegio. Il bus della scuola non è un diritto, ma un grande privilegio."L'altro giorno mia figlia è venuta a casa con una nota di sospensione per una settimana dallo scuolabus. Ha fatto la bulla con ...

Al PD servirebbe cambiare elettori - non segretario. Ma adesso è tardi e Renzi sta per Andarsene : 'Caos' è il termine che tendiamo a utilizzare con costanza quando si parla di PD e dei suoi innumerevoli congressi. Non a sproposito, perché a ogni appuntamento per decidere chi debba essere il nuovo ...

Capodanno 2019 : cinque idee di viaggio su dove Andare per l'ultimo dell'anno : Il 2018 volge ormai al termine. È tempo di bilanci, personali ed economici, ma è anche tempo di prepararsi per festeggiare. Se non avete già scelto dove andare per l'ultimo dell'anno, proviamo a segnalarvi cinque idee interessanti per il Capodanno 2019.