Ancona | trovata un bomboletta spray Almeno 4 i casi simili ai concerti di Sfera Ebbasta

Lo spray e la calca impazzita : 6 morti e 7 in coma |Trovata una bomboletta dentro la discoteca | Ancona - tragedia al concerto di Sfera Ebbasta | Foto : Le vittime sono cinque minorenni: due ragazzi e tre ragazze. Deceduta anche una madre che era lì per accompagnare la figlia.

Ancona - tragedia in famiglia : ventottenne trovata morta in casa : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Ancona. Il dramma si è consumato all'interno di un'abitazione in via della Madonnetta, nelle zone limitrofi al quartiere del Pinocchio, dove una ragazza di appena ventotto anni, di origini africane, è stata trovata al suo interno priva di vita. A ritrovare il cadavere della giovane donna è stata un'amica della madre della vittima che, secondo quanto ...