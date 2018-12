Ancona | individuato chi ha spruzzato lo spray

vanityfair

(Di domenica 9 dicembre 2018) Daniele Pongetti, 16 anniAsia Nasoni, 14 anniBenedetta Vitali, 15 anniMattia Orlandi, 15 anniEleonora Girolimini, 39 anniEmma Fabini, 14 anniÈ statoe identificato il ragazzo che avrebbelourticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra di, scatenando il panico la notte del 7 dicembre. Nel locale era atteso il concerto del trapper Sfera Ebbasta, centinaia di ragazzini erano lì per ascoltarlo e ballare. Sette le vittime e oltre centoventi i feriti.Subito dopo la diffusione dellola folla ha iniziato a correre verso l’uscita ma sotto la pressione della calca e del fuggi fuggi una balaustra è crollata causando la morte di sette persone e oltre centoventi feriti.Tweets by sferaebbastaL’autore del gesto sarebbe un ragazzino residente in provincia dia cui gli investigatori sono giunti dopo avere ascoltato ...