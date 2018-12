Ancona | indagato un minorenne Il figlio del gestore | “Usato lo spray per rubare una

Strage di Ancona : minorenne indagato per omicidio : Sarebbe dovuta essere una serata tranquilla, all'interno di una tra le più note discoteche di Ancona in cui doveva esibirsi il cantante Sfera Ebbasta, ed invece si parla di una Strage che verrà ricordata per molto tempo. La Lanterna Azzurra, questo è il nome della discoteca in cui hanno perso la vita ben 6 persone a causa del panico scatenato da un ragazzino che ha ben pensato di spruzzare spray orticante in faccia ai presenti. Una "bravata", ...