Ancona - il minore che ha spruzzato lo spray identificato grazie ai testimoni. I carabinieri : venduti circa 1200 biglietti : Per la strage in discoteca di Corinaldo c’è un minorenne indagato. Sarebbe lui ad aver spruzzato uno spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino - che è residente nella provincia - è stato identificato sulla base delle testi...

Ancona - il minore che ha spruzzato lo spray identificato grazie ai testimoni. I carabinieri : staccati solo 600 biglietti : Per la strage in discoteca di Corinaldo c’è un minorenne indagato. Sarebbe lui ad aver spruzzato uno spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino - che è residente nella provincia - è stato identificato sulla base delle testi...

Ancona - tragedia nella discoteca di Corinaldo : identificato il minore che ha spruzzato lo spray : E’ stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino – che e’ residente nella provincia – e’ stato identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei minorenni. L'articolo ...

Strage Ancona - un minorenne indagato : Ssette feriti in gravi condizioni prima del dj set di Sfera Ebbasta a Corinaldo. Il giovane identificato avrebbe gettato la bomboletta nella sala per «rovinare la serata»

Ancona - concerto di Sfera Ebbasta : scoppia il panico in discoteca. Morti schiacciati 5 minorenni e la mamma di uno di loro. Oltre cento feriti (FOTO E VIDEO) : Stavano aspettando che iniziasse il concerto di Sfera Ebbasta quando qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante che ha scatenato il panico. A quel punto si è scatenato il panico: tutti si sono precipitati in massa verso l’uscita di sicurezza. Ma una volta fuori, la balaustra di ferro ha ceduto: e lì i ragazzi sono caduti in massa (VIDEO). Sei di loro sono stati schiacciati e uccisi dalla calca. Sono Morti così cinque minorenni, ...

Strage nella discoteca di Ancona : le vittime 5 minorenni e una mamma di 39 anni : "Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia". È lo stesso Luigi Di Maio a svelate i nomi delle giovani vittime di della tragedia che si è consumata in una discoteca dell'anconetano.I ragazzi si erano ritrovati alla discoteca Lanterna ...

Ancona - strage all'evento di Sfera Ebbasta : panico tra la folla - fra i morti 5 minorenni : Nella notte fra il 7 e l'8 dicembre, si è consumata una tragedia durante un concerto alla discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo in provincia di Ancona. Doveva essere una semplice serata spensierata, all'insegna della musica e del divertimento. all'evento erano accorsi in migliaia per ascoltare il celebre rapper Sfera Ebbasta. Ad un certo punto, all'interno del locale, si è scatenato il panico tra la folla, probabilmente per colpa di ignoti ...

Strage nella discoteca di Ancona : le vittime 54 minorenni e una mamma di 39 anni : "Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia". È lo stesso Luigi Di Maio a svelate i nomi delle giovani vittime di della tragedia che si è consumata in una discoteca dell'anconetano.I ragazzi si erano ritrovati alla discoteca Lanterna ...

Ancona - concerto di Sfera Ebbasta : scoppia il panico in discoteca. Morti schiacciati 5 minorenni e la mamma di uno di loro. 120 feriti (FOTO E VIDEO) : schiacciati dalla calca dopo essersi precipitati verso le uscite di sicurezza. Perché i due parapetti in ferro all’esterno, arrugginiti, non hanno retto e sono crollati. E a quel punto alcuni giovani sono caduti e sono stati travolti da altre decine di persone. Sono Morti così, durante il concerto di Sfera Ebbasta, cinque minorenni, tre ragazze e due ragazzi di età compresa fra i 14 e i 16 anni, e la mamma di una di loro di 39 anni ...

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta : morti 5 minorenni e una donna. Almeno 100 feriti : Schiacciati dalla calca e morti dentro a un locale mentre aspettavano il concerto di Sfera Ebbasta. Cinque minorenni, tre ragazze e due ragazzi di età compresa fra i 14 e i 16 anni, e la mamma di una di loro di 39 anni sono morti nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in località Madonna del Piano. Sono stati travolti dalla folla durante il panico che si è scatenato all’interno del locale probabilmente dopo la diffusione di spray ...

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta : morti 5 minorenni e una donna. Almeno 120 feriti : Cinque minorenni e una donna, mamma di uno di loro, sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona. La tragedia è avvenuta nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in località Madonna del Piano. Nel locale era in corso un concerto del trapper italiano Sfera Ebbasta per questo il locale era particolarmente affollato. Le vittime sono due ragazze di 14 anni di Senigallia, un ragazzo di 16 ...

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta : morti 6 minorenni e una donna : Cinque minorenni e una donna, mamma di uno di loro, sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona. La tragedia è avvenuta nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in località Madonna del Piano. Nel locale era in corso un concerto del trapper italiano Sfera Ebbasta per questo il locale era particolarmente affollato. Le vittime sono due ragazze di 14 anni di Senigallia, un ragazzo di 16 ...