Ancona | alla Lanterna Azzurra il terrorismo ha fatto altre sei vittime

(Di domenica 9 dicembre 2018) Volendo ridurre l’analisi a un livello brutale, si potrebbe dire che sarebbe bastato uno spray urticante a uccidere 6 persone, ennesima tragedia italiana dell’irresponsabilità. Ma tra il pulsante che schiacciato sparge e la balaustra che pressata cede, c’è un enzima che trasforma il piccolorme in follia collettiva. Ilche ha marcato gli anni più recenti della contemporaneità, ha ucciso di nuovo anche in Italia e l’hasenza sparare un colpo ma sfruttando il suo significato originario di azione che suscita paura.Radicata in testa dalle immagini tv, pronta a sprigionarsi senza controllo al minimo sentore. Impossibile non cogliere un collegamento tra Bataclan, il concerto di Ariana Grande di Manchester e la; tra Londra, Bruxelles e la Torino bianconera in Piazza San Carlo per la finale di Champions. Anche lì bastò l’innesco non di una bomba ma della ...