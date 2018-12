Anche la Juventus in corsa per Hazard

Juventus Night - Anche la bellissima Kelly Gale è... bianconera! GALLERY : Kelly Gale è tra le più splendide modelle del mondo. Protagonista di svariate sfilate, per tutti i marchi più prestigiosi, la giovane, metà indiana e metà australiana, ma di origini svedesi, fa impazzire già oltre 957.000 follower sul proprio ...

Anche l'America Nba grida : 'Forza Juventus' : L' America è proprio un'altra terra per il calcio. Nel momento in cui si materializza Pepito Rossi , l'uomo che nel 2013, con la maglia della Fiorentina , ribaltò la Juve con una fantastica tripletta ...

Juventus - Mandzukic si riscopre goleador : decisivo Anche davanti alla porta : Il gol da tre punti che ha battuto l'Inter non è una novità stagionale per Mario Mandzukic , l'attaccante sta vivendo un grande momento di forma e nella Juventus dei Cristiano Ronaldo e Dybala ha ...

Calcio - continua il dominio della Juventus sulla Serie A : abbattuta Anche l’Inter : Inarrestabile Juve. I bianconeri mettono a segno la quattordicesima vittoria in questa stagione su 15 partite (un solo pareggio contro il Genoa e neanche una sconfitta!) contro l’Inter nel tradizionale Derby d’Italia. Decide il match un colpo di testa di Mandzukic arrivato al 21° minuto del secondo tempo su cross dell’ottimo Joao Cancelo, premiato come MVP della partita insieme a un Chiellini efficacissimo come sempre al centro della difesa. ...

Le notizie del giorno – Shock per Juventus e Cagliari - morto Anche un arbitro : Le notizie del giorno – Nuove rivelazioni Shock che riguardano la Juventus ed un ex calciatore bianconero. Negli ultimi giorni le parole di Gianluca Vialli hanno commosso il mondo del calcio, l’ex bomber ha confidato di lottare contro un tumore, adesso un altro ex Juventus ha confidato di lottare contro la malattia, stiamo parlando di Pietro Anastasi, ex attaccante della Juve intervistato da tuttojuve.com: “Purtroppo la ...

Juventus-Inter è Orsato - e Anche il terremoto del 23 novembre : Lo scorso anno Chissà per quanto tempo Juventus-Inter sarà la partita di Orsato. L’entrata da karateka di Pjanic sotto gli occhi dell’arbitro che viene improvvisamente colpito da una amnesia spazio-temporale. Era lì ma non era lì. Nulla vede. Juventus-Inter sarà anche la partita in cui Spalletti, sul 2-1, toglie dal campo l’uomo che la stava vincendo praticamente da solo: quel Maurito Icardi che De Laurentiis avrebbe voluto portare a Napoli ...

Solari gela Isco : spunta il Bayern. Juventus - tentativo Anche a gennaio : BARCELLONA - Tra Isco e il Real Madrid è guerra fredda. Se, dopo essere stato sottoposto a un'operazione d'appendicite, il calciatore sperava di essere coccolato dal proprio club, si sbagliava di ...

Juventus-Inter è Anche la sfida tra due dinastie : Agnelli e Zhang : ... il più giovane presidente della serie A, il più giovane della storia dell'Inter, considerato dalla rivista Fortune uno degli imprenditori under 40 più influenti al mondo. La sua formazione è a ...

Juventus - Allegri : “in amore viaggio con il vento in poppa. L’ultimo mio danno? Con il MAnchester Utd” : L’allenatore della Juventus ha parlato della prossima sfida con l’Inter, soffermandosi anche sulla sua situazione sentimentale Massimiliano Allegri ha fatto il bis e, dopo aver ricevuto il premio di allenatore dell’anno al Gran Galà del calcio AIC, il tecnico bianconero ha raddoppiato anche con quello dei Gazzetta Sport Awards. Da Oggi Ennesimo splendido riconoscimento per il proprio lavoro, che ha fruttato una serie ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : la Juventus domina Anche a Firenze! - IlSussidiario.net : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite, attese oggi 1 dicembre 2018, anticipi del 14turno.

Fiorentina-Juventus - Anche Renzi furioso dopo le scritte contro Scirea fuori dal Franchi : Fiorentina-Juventus sta facendo molto discutere a causa di alcune scritte apparse fuori dallo stadio Franchi: interviene anche Renzi “Chi ha scritto le frasi contro Geatano Scirea e contro i morti dell’Heysel non è degno di Firenze e della sua storia di civiltà. Un gesto idiota, da condannare senza esitazione da parte di tutti. Bene ha fatto il Sindaco Nardella a dare ordine di rimuoverle subito“. Lo afferma il senatore ...

Calciomercato : Alexis SAnchez forse al PSG già a gennaio - ma c'è Anche la Juventus (RUMOR) : La Juventus continua a lavorare con grande attenzione in vista della prossima sessione di Calciomercato invernale. La dirigenza bianconera sta monitorando alcuni giocatori di grande livello che al momento sono "scontenti" nelle loro squadre. Uno di questi è Isco del Real Madrid, che con l'arrivo in panchina di Santiago Solari non è titolare. Il suo rapporto con l'allenatore si è crepato in modo preoccupante Per il centrocampista ex Malaga, ...

Fifa 19 & Adidas : disponibili le 4° maglie speciali di Juventus - Real Madrid - Bayern Monaco e MAnchester United : EA Sports ha annunciato la disponibilità, a partire da oggi, delle 4° divise speciali, targate Adidas, di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United Ecco il trailer di annuncio delle 4 magliette in edizione limitata (da quest’anno acquistabili anche nei negozi!!) Come posso ottenere la 4° maglia di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester […] L'articolo Fifa 19 & Adidas: disponibili le 4° maglie speciali di ...