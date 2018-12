Anche dalle province di Savona e Genova arrivano le concorrenti di Miss

Dalle bAnche una spinta a 490mila pmi : Secondo l'Abi, che cura la lobby delle banche, si è trattato al contrario di 'uno sforzo enorme in un momento in cui l'economia italiana ha conosciuto una fase di recessione-stagnazione tra le più ...

MAnchester City - Guardiola : 'Non saremo esclusi dalle coppe' : Il Manchester City punito dall'Uefa per aver aggirato le regole sul fair play finanziario? Pep Guardiola ostenta tranquillità: 'Non saremo esclusi dalle coppe - ha dichiarato l'allenatore spagnolo -. ...

Dalle bAnche - al reddito di cittadinanza e quota 100 : le 53 novità presenti in manovra : Dallo stop allo scudo per le banche a favore dei risparmiatori truffati all'innalzamento del tetto all'uso del contante per i turisti, Dalle nuove norme per il congedo parentale ai contributi per l'...

Manovra - la carta d’identità elettronica potrà essere rilasciata Anche dalle Poste : La carta d'identità elettronica potrà essere richiesta anche alle Poste. A stabilirlo è un emendamento alla legge di Bilancio approvato in commissione alla Camera. Il ministero dell'Interno potrà stipulare convenzioni con specifici soggetti (ed è il caso di Poste) per semplificare e velocizzare le procedure, soprattutto nei comuni in cui si registrano forti ritardi per il rilascio.Continua a leggere

La IAAF ha confermato la sospensione della Russia dalle gare di atletica leggera Anche per il 2019 : L’Associazione Internazionale delle Federazioni di atletica leggera (IAAF) ha confermato la sospensione per la Russia dalle gare di atletica leggera anche per il 2019. La sospensione rimarrà attiva finché la federazione russa non consegnerà alla IAAF tutti i dati dell’ex

MAnchester City a rischio : l’Uefa valuta l’esclusione dalle coppe per il FPF : Il Manchester City rischia l'esclusione dalla prossima Champions League per le violazioni del FPF rivelate da Der Spiegel. L'articolo Manchester City a rischio: l’Uefa valuta l’esclusione dalle coppe per il FPF è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Emendamento antiscudo - M5s e Pd si "contendono" i risparmiatori traditi dalle bAnche : Ore 17.49. I lavori della commissione Bilancio della Camera sulla manovra procedono senza scossoni con l'approvazione degli emendamenti quando l'agenzia Ansa rilancia le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro: "Il governo mantiene le promesse: nella legge di bilancio è stato inserito un Emendamento che consentirà ai cittadini truffati di fare causa agli istituti di credito anche se otterranno il ...

Imprese - rate congelate per un anno : “salvagente” dalle bAnche | : Via libera all’accordo Abi-Confindustria: le aziende dell’area metropolitana potranno chiedere il “congelamento” dei debiti

Brexit - ecco cosa cambia (Anche) per gli italiani : dalle garanzie per i cittadini al conto del divorzio da almeno 45 miliardi : L’intesa sulla Brexit che oggi ha ricevuto il via libera definitivo dai 27 stati membri, tecnicamente un ‘accordo di recesso’ tra la Gran Bretagna e l’Unione europea, consta di 585 pagine, più diversi protocolli e annessi. Numerose le tematiche affrontate, dai diritti dei cittadini alle relazioni con Gibilterra. ecco gli elementi principali del divorzio. Il periodo di transizione – La Brexit scatterà il 29 marzo ...

Dalle bAnche alle Poste : la stangata sui conti correnti : Aumenti su aumenti. I costi di gestione dei conti corrente bancari impennano di anno in anno. Da due anni a questa parte, infatti, in base all'indagine condotta dalla Banca d"Italia, la spesa media per la gestione di un conto corrente è arrivata a raggiungere 79,4 euro. Un rincaro di rilievo se si considera che nel 2016 la spesa ammontava a 77,6 euro e nel 2015 a 76,5 euro.Nell'ultimo periodo insomma c'è stata un'inversione di rotta degli ...

Risse fuori dalle discoteche : un weekend di sangue in Italia - Anche uno stupro a Treviso : Ormai è un bollettino di guerra: passato il weekend, puntualmente si contano gli episodi di sangue e violenza avvenuti all’esterno delle discoteche Italiane. Si tratta di un vero e proprio problema di ordine pubblico, che sembra passare sotto silenzio. Infatti, mentre all’interno dei locali i gestori organizzano servizi di sicurezza in grado di mantenere la calma e tutelare i giovani, spesso a pochi metri di distanza dalle sale da ballo non ...

Truffati dalle bAnche - emendamento alla manovra : “Potranno sempre fare causa” : I risparmiatori potranno sempre “agire” in giudizio per il risarcimento di quella parte del danno che non viene rimborsata dal Fondo ad hoc previsto dalla manovra. Dopo le proteste dell’Associazione Vittime del Salva-banche, il governo vuole correre ai ripari nei confronti di chi ha perso soldi investiti in obbligazioni e azioni delle banche liquidate o “risolte”, cancellando lo “scudo” per gli istituti e le autorità di vigilanza. ...

Roma - sgomberato il presidio umanitario Baobab che ospita 100 migranti. Salvini : “Dalle parole ai fatti. Stop zone frAnche” : Nell’aria da settimane, lo sgombero del centro Baobab è scattato attorno alle 7 di questa mattina. La polizia si è presentata con i blindati all’ingresso del presidio di piazzale Maslax, a Roma, svegliando i circa 100 migranti che hanno trovato accoglienza nell’area per identificarli. Chi è sprovvisto di documenti verrà portato all’Ufficio immigrazione per il fotosegnalamento e al termine delle operazioni verranno rimosse ...