Ancelotti è il nostro uomo in rivolta, ha superato le ideologie

(Di domenica 9 dicembre 2018) “Il marxismo non era scientifico” Nel 1951, Albert Camus – filosofo e romanziere straordinario, col fascino di Bogart e la profonda passione per il calcio – scrisse, nel suo capolavoro L’in, alcune righe che sarebbero state destinate a cambiare il modo in cui la cultura occidentale soleva riflettere sul senso di rivoluzione:Come ha potuto un socialismo, che si diceva scientifico, cozzare in tal modo contro i fatti? La risposta è semplice: non era scientifico. Il marxismo non è scientifico; è, al massimo, scientista. Esso rende patente il profondo divorzio che si è istituito tra la ragione scientifica, fecondo strumento d’indagine, di pensiero, e anche di, e la ragione storica.Con qualche licenza logica che il bar sport spero ci conceda, vorremmo traslare quanto Camus afferma sul piano sociale e politico al quello più (apparentemente) banale del calcio ...