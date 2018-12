Amazon alla conquista degli aeroporti

Amazon - marcia indietro dalla Svizzera per sfuggire all'Iva sul commercio elettronico : LUGANO - L'introduzione dell'Iva sull'e-commerce fa desistere Amazon da uno sbarco, annunciato con rullo di tamburi, sul ricco mercato elvetico, con una piattaforma dedicata espressamente alla ...

Amazon - il mercato che concorre alla crescita delle squadre di serie A : ... di cui oltre il 70% è rappresentato da capi e accessori per lo sport e il tempo libero, soprattutto magliette, ma anche scarpette, tute, etc,. Un valore sicuramente interessante considerando che ...

Amazon diventerà anche un corriere? I consumatori : "Sì alla concorrenza - ma servono più garanzie" : Ora che Amazon ha ottenuto la licenza di operatore postale che cosa accadrà al settore delle spedizioni e per i consumatori italiani? La risposta è: nell'immediato, poco o nulla: per spedirci i pacchi ...

Amazon - il mercato che concorre alla crescita delle squadre di Serie A : Dopo le notizie di prime aperture store page Amazon ufficiali da parte di squadre di calcio professionistiche (il Napoli a luglio e il Betis Siviglia ad inizio novembre) sempre maggiore è l’interesse del mondo del calcio (e soprattutto dei suoi addetti marketing) per l’universo Amazon. A quasi una settimana dalla conclusione del weekend più amato dagli shopping addicted, il Black Friday, è il momento giusto di tirare le somme e cercare di ...

Dalla blockchain “di casa” al machine learning : dove investe Amazon Web Services : Aws DeepRacer Amazon Web Services, la controllata del colosso dell’ecommerce che si occupa di cloud computing e di software on demand per altre imprese e aziende, ha appena lanciato nel corso di un evento a Las Vegas, battezzato non a caso Re:invent, un fitto carico di novità, che vanno Dalla sicurezza del lavoro negli ambienti Aws a nuove soluzioni per il machine learning fino ad aggiornamenti per la gestione dei database, intervenendo su ...

Amazon - ok alla licenza di operatore postale : sarà sotto la lente Agcom : MILANO - Amazon entra nel novero degli oltre 4mila operatori postali iscritti all'apposito elenco depositato presso il Ministero dello Sviluppo economico. Risolve così una partita aperta la scorsa ...

Amazon - ok alla licenza di operatore postale : sarà sotto la lente Agcom : Due società del gruppo, Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Transport, entrano nell'elenco delle aziende autorizzate ai servizi di spedizione. La scorsa estate il colosso dell'e-commerce era stato sanzionato dall'Agcom per esercizio abusivo di questa attività

Assistenza Amazon : guida alla garanzia : La garanzia e quindi l’Assistenza post vendita sono fondamentali per qualsiasi prodotto e per dare tranquillità ai clienti. Amazon lo sa bene, abbiamo già parlato dell’ottimo reso che si può richiedere entro 30 giorni dalla ricezione per praticamente ogni oggetto del catalogo. Non tutti sanno però che l’Assistenza post vendita del colosso non si limita […] Assistenza Amazon: guida alla garanzia

Amazon - nuove tensioni con i sindacati alla vigilia del Black friday : Un patto non sempre segna la fine di una disputa, semmai l’inizio di una sua nuova fase. Lo sapevano bene i sindacati che lo scorso 22 maggio, a Castel San Giovanni nella provincia di Piacenza dove ha sede uno dei più importanti snodi logistici di Amazon, erano riusciti a chiudere un accordo storico: il colosso dell’e-commerce accettava di rivedere...

La boutique di Amazon - vestiti alla moda (uomo e donna) a portata di click : Capi di abbigliamento dei maggiori marchi, da uomo e da donna, tutti in un'unica grande vetrina online

Il creatore di Mr Robot sulla sua nuova serie per Amazon : “Homecoming parla della paranoia suscitata dalla tecnologia” : Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto con Mr Robot, era logico aspettarsi che il creatore e sceneggiatore Sam Esmail avrebbe continuato la sua carriera alzando il tiro, dedicandosi a serie sempre più ambiziose e capaci di sfidare lo spettatore. Infatti, il 2 novembre debutterà su Amazon Prime Video la prima stagione di Homecoming, che Emsail ha prodotto insieme a Julia Roberts, al suo esordio come attrice tv. Tratta dall’omonimo ...