Allarme spray al peperoncino Concerti sotto tiro

Allarme sballo in casa : 19enne muore dopo aver sniffato bomboletta spray di un deodorante : Sempre più spesso i giovanissimi in cerca di sballo, invece di rivolgersi ad uno spacciatore, aprono l’armadio del bagno di casa. Sono infatti diversi i prodotti in grado di provocare effetti simili a quelli delle sostanze stupefacenti, se non usati correttamente, come ad esempio le lacche per capelli, i cosmetici spray e le vernici. Questa abitudine è molto rischiosa per la salute, trattandosi di veleni che possono provocare effetti molto gravi ...