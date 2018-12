All’ambulatorio dove gli ex primari visitano gratis chi è in difficoltà

vanityfair

(Di domenica 9 dicembre 2018) Hanno ricevuto due premi in pochi giorni, ma non è questo che li fa andare avanti. È un giuramento, quello di Ippocrate, che non scade con gli anni. A Borgomanero, in provincia di Novara, ci sono 26in pensione che curano senza ricevere compensi.Dal 2010 esiste il poliambulatorio gestito da Auser con 17 specialità, dal dentista, all’ortopedico passando per il cardiologo. Anche il personale è volontario. I pazienti dono persone ineconomiche.«La nostra è una scelta di vita», ha detto al Quotidiano Nazionale la presidente dell’Auser Maria Bonomi, «dopo la crisi economica ho cominciato a vedere intorno a me tante situazioni problematiche. E lefinanziarie non riguardavano più soltanto i pensionati con la minima, ma anche molti lavoratori, alle prese con licenziamenti e cassa integrazione».La struttura porta il nome di Piero Sacchi,o ...