Alla riscoperta del significato autentico del ' carpe diem'

Reschigna : "Il rilancio del Verbano Cusio Ossola passa dAlla riscoperta dell'asse Loetchberg "Sempione" : Un'appartenenza politica che penalizza in fatto di logistica proprio il nord ovest. Sull'argomento si cono detti concordi i tecnici che hanno partecipato alla penultima tavola rotonda della giornata ...

Come distinguere la pasta di qualità. Alla riscoperta del Kamut : Impossibile pensare Alla cucina italiana senza immaginare almeno un bel piatto di pasta nel menù. Si tratta di un alimento top nelle ricette ed anche Come fonte principale di carboidrati complessi. Basti pensare che si tratta di un modello alimentare patrimonio dell’UNESCO. Oggi la preparazione della pasta si divide tra innovazione e tradizione, ingredienti classici e speciali, ricette gourmet e nuove esigenze alimentari. Ma Come si distingue ...

La Repubblica di Narni Alla riscoperta dell'imperatore Cocceio Nerva : Narni " Prosegue l'opera di riscoperta e valorizzazione dei beni storico-culturali e dei grandi personaggi narnesi da parte della Repubblica di Narni. Il gruppo domenica scorsa si è recato a Roma dove ...

Alla riscoperta dei versi perfetti di René Char : Davide Brullo Albert Camus, settant'anni fa, semplicemente, capitolò. «Ho sul mio tavolo le bozze di Fureur et mystère. Una parola sola, per dirti la mia gioia, per dirti che è il più bel libro di ...

Sardegna : Alla riscoperta delle tradizioni con percorsi tra gli olivi : Una domenica tra gli olivi sardi per scoprire le tradizioni e i costumi che ruotano intorno alle piante secolari. L’appuntamento, fissato per il 28 ottobre, coinvolge mezza Sardegna dal nord ala sud dell’isola: Berchidda, Bosa, Riola Sardo, Seneghe, Dolianova, Escolca, Genuri, Gonnosfanadiga, Serrenti, Villacidro, Giba, Masainas, Santadi, Ittiri, Uri e Usini. 14 comuni per altrettanti affascinanti itinerari in sei diverse ...