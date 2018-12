Alimentazione | perché scegliere il cibo fatto in casa

Salute - vitamina D : ecco perché è così importante e come aumentarne i livelli durante i mesi freddi attraverso l’Alimentazione : Nei mesi freddi e grigi dell’autunno e dell’inverno, ottenere abbastanza vitamina D in maniera naturale attraverso i raggi del sole può essere un’impresa quasi impossibile. La vitamina D è prodotta sotto la pelle da una reazione al sole ed è essenziale per regolare i livelli di calcio e fosfato nel corpo. Una carenza di vitamina D può portare all’indebolimento delle ossa, stanchezza e altre complicazioni e può essere indicata da numerosi ...