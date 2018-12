Alessandra Cantini | colei che mostrò il lato B da Chiambretti ci è o ci fa? “Me lo chiedo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 dicembre 2018) Da quando ha mostrato ilb, senza censure, da, la scrittrice livorneseha conquistato le pagine di giornali e le attenzioni dei media. Qualcuno l’ha già definita “la regina delle provocazioni”. L’ultima, sempre a La Repubblica delle Donne su Rete 4, è stata indossare una maglia con su scritto “Kiss my ass” (“bacia il mio cu*o” per i quattro che non lo sapessero). Lei un po’ si diverte, un po’ si infastidisce. “A quanto pare serviva qualcuno che parlasse con un’altra voce. Mi criticano, dicono che esprimo delle banalità, ma di fatto i miei concetti tanto banali non sono”, risponde a ilfattoquotidiano.it la portavoce del pensiero neo-maschilista. “Non me ne frega assolutamente niente se vengo attaccata dalla gente”.Un po’ la diverte, non lo neghi. “Sì, mi diverte, ma così comprovano esattamente le mie teorie. Le ...