ALBA All' HZone venerdì 14 dicembre va in scena Il prato

ALBA/ Frontale tra auto che coinvolge anche un'ambulanza : 4 feriti soccorsi in codice giallo : Frontale ad ALBA presso Mussotto con il coinvolgimento di un'ambulanza diretta a Canale per soccorrere una persona colta da malore. Coinvolte 4 auto. Oltre ai 4 codici gialli per dinamica dell'...

Tokyo 2020 - allarme caldo : la maratona si correrà all'ALBA : Tokyo - La maratona olimpica a Tokyo 2020 si correrà all'alba. Gli organizzatori dei Giochi hanno deciso che la corsa inizierà tra le 5:30 e le 6 del mattino per evitare che il grande caldo nella ...

SOFIYA MELNYK E PASCAL ALBANESE - L'INDAGINE ARRIVA NEGLI USA/ Giallo di Cornuda : si attende relazione del Ris - IlSussidiario.net : SOFIYA MELNYK e PASCAL ALBANESE, L'INDAGINE ARRIVA NEGLI Usa. Mail e profili Facebook della coppia sotto la lente. Le ultime notizie

Port'ALBA - addio alla libreria Guida : al suo posto un negozio di jeans : Amara la vita dei libri. Tra pochi giorni, l'11 dicembre, scadrà il bando per l'acquisto degli storici locali dell'ex libreria Guida a Port'Alba. È la quarta asta dal 15 marzo del 2013, giorno in cui ...

Furti in abitazione - è allarme : “super-ladra” presa dalla polizia nel quartiere di ALBAro : Raffica di colpi nel fine settimana in tutta la città. Nelle rete della Mobileuna nomade ricercata da 7 anni che aveva più di cinquanta nominativi falsi

Furti in abitazione - è allarme : “super-ladra” presa ad ALBAro : Raffica di colpi nel fine settimana in tutta la città. Nelle rete della Mobileuna nomade ricercata da 7 anni che aveva più di cinquanta nominativi falsi

Spagna - che perla dalla Segunda División : 'chilena' pazzesca di Valderrama in ALBAcete-Alcorcon : Gol della domenica? Citofonare Eugeni Valderrama , centrocampista dell' Albacete , squadra di Segunda División spagnola. All'Estadio Carlos Belmonte si gioca Albacete-Alcorcon, valida per la ...

Auto in un dirupo all'ALBA : muore un 25enne - altri 5 ragazzi gravissimi : Tragico incidente a Castellarano, nel Reggiano, alle 5 di stamani. Una Ford Fiesta con sei ragazzi a bordo, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, è uscita di strada in un dirupo,...

Auto in un dirupo all'ALBA : muore un 25enne - altri 5 ragazzi gravissimi : Tragico incidente a Castellarano , nel Reggiano, alle 5 di stamani. Una Ford Fiesta con sei ragazzi a bordo, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, è uscita di strada in un dirupo, facendo ...

ALBA/ Emozioni sul ghiaccio alla pista di pattinaggio in piazza aperta fino al 31 gennaio : Sabato 1 dicembre in piazza Elvio Pertinace ad ALBA è stata inaugurata ufficialmente la pista di pattinaggio su ghiaccio attorniata dal "Giardino di Natale". Al taglio del nastro, il Sindaco ...

Minni-Zinga o Kojak-MontALBAnoLa sfida con Jago-Renzi alla porta : Fare le primarie è il trionfo dell’anti-politica,dell’indecisione che si rivolge non alle urne ma all’Urna,dove il Po-po-lo sceglie,ma non decide,seleziona ma tanto non conta nulla Segui su affaritaliani.it

Brindisi - arrestati due ventenni : trasportavano 1.500 kg di droga dall’ALBAnia all’Italia con un gommone : Sorpresi mentre scaricavano un gommone carico di 1.500 kg di droga tra marijuana e hashish. Sono stati arrestati ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Monopoli due Brindisini al termine del blitz – disposto dal Ministero dell’Interno – mirato al contrasto dell’attività dei trafficanti che sfruttano la rotta adriatica per fare approdare sulle coste pugliesi ingenti carichi di droghe provenienti dai Balcani e dall’Albania. ...

Ravenna - blitz all'ALBA tra i giostrai di via Medulino : otto mezzi non autorizzati : Controlli di vigili urbani e carabinieri in via Medulino, zona Pala De André a Ravenna, dove sono soliti stazionare giostrai. Una quindicina di vigili e due pattuglie dell'Arma hanno accertato a ...

Dalla magia di una sola sera a tutti i weekend di dicembre : ecco le "Notti della Natività" ad ALBA : ... un ricco programma di eventi gratuiti e animazioni per tutta la famiglia lungo le vie dello shopping albese, l'1-2, l'8-9, il 15-16 e il 22 e il 23 dicembre si alterneranno spettacoli di musica, ...