Aeronautica | volo sanitario d’emergenza per un paziente grave | trasportato da Capri a

Aeronautica Militare : al via il tour in Medio Oriente delle Frecce Tricolori e del Reparto Sperimentale Volo : La Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” e i velivoli T346-A ed Eurofighter F2000-A del Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare, saranno in Medio Oriente, a partire dal 10 novembre, per un tour che toccherà Qatar, Baherin e Kuwait. Il tour promosso da Leonardo Spa, si pone a coronamento di programmi di cooperazione internazionale, rivolti in particolare al settore dell’addestramento e della formazione, che la Difesa e ...

Bimba di 13 anni in gravissime condizioni trasportata da Firenze a Messina grazie a un volo dell’Aeronautica Militare : E’ atterrato da poco a Catania il velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Firenze una bambina di tredici anni in gravissime condizioni. La paziente necessitava di essere trasferita dall’Ospedale pediatrico “Meyer” di Firenze all’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina. La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Firenze alla ...

Volo per trasporto sanitario d’urgenza con un C130J dell’Aeronautica Militare : L’Aeronautica Militare impegnata ancora una volta in un Volo per un trasporto sanitario d’urgenza. Il trasferimento, da Alghero a Pisa, è stato effettuato oggi da un C130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Nella mattinata di oggi alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare era giunta, dalla Prefettura di Sassari, una richiesta per il trasporto urgente di una donna di 55 anni, giudicata in immediato pericolo ...