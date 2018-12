Abu Mazen | “Scioglierò il Parlamento palestinese” 

Mo : Abu Mazen vuole sciogliere Parlamento palestinese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Notizie Sir del giorno : Papa Francesco-Abu Mazen - Global Compact - Cop24 - carceri in Europa - Nicaragua - Progetto Policoro - 50° Avvenire : ... né per "sfruttare le enormi opportunità sociali, economiche e ambientali dell'azione per il clima" ha detto Guterres, consegnando quattro "semplici messaggi": la scienza richiede una risposta ...

Abu Mazen a Roma - routine con Conte - abbracci con Bergoglio : su Gerusalemme l'"Anti Trump" è Papa Francesco : Su Gerusalemme esiste un "anti Trump". Il suo nome è Jorge Maria Bergoglio. È a Papa Francesco che il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) si affida per un miracolo in Terrasanta: far rivivere la "Questione palestinese", a partire dalla difesa di una pace giusta, fondata sulla soluzione a due Stati. Fede e politica sono indissolubilmente legate quando si affronta il nodo-Gerusalemme e ...

Un'ora di incontro Conte-Abu Mazen a palazzo Chigi : Roma, 3 dic., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a palazzo Chigi Mahmoud Abbas, Abu Mazen,, presidente dello Stato di Palestina. L'incontro bilaterale è durato circa un'...

Mattarella riceve Abu Mazen : ANSA, - ROMA, 3 DIC - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Palestina, Mahmod Abbs, intrattenendolo a colazione. Era presente ...

Papa - con Abu Mazen abbiamo parlato del tema dei due Stati : Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il leader della Palestina Abu Mazen. Nell'incontro "ci si è soffermati sul cammino di riconciliazione all'interno del popolo palestinese, nonché sugli sforzi ...

Il Papa sostiene Abu Mazen nel rilancio del processo di pace : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - Il Papa ha auspicato 'un rinnovato impegno della Comunità internazionale nel venire incontro alle legittime aspirazioni' di israeliani e palestinesi per '...

Papa - con Abu Mazen parlato tema 2 Stati : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 3 DIC - Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il leader della Palestina Abu Mazen. Nell'incontro "ci si è soffermati sul cammino di riconciliazione all'interno del ...

Papa - con Abu Mazen parlato tema 2 Stati : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 3 DIC - Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il leader della Palestina Abu Mazen. Nell'incontro "ci si è soffermati sul cammino di riconciliazione all'interno del ...

Il Papa sostiene Abu Mazen nel rilancio del processo di pace : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - Il Papa ha auspicato "un rinnovato impegno della Comunità internazionale nel venire incontro alle legittime aspirazioni" di israeliani e palestinesi per "...

Abu Mazen al Papa : preghiamo per la pace in occasione del Natale : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - 'preghiamo per la pace in questa stagione di Natale': così il presidente palestinese Mahmoud Abbas, Abu Mazen, nel corso dell'udienza che gli ha concesso il ...

Medio Oriente - il Papa riceve il presidente palestinese Abu Mazen : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - Il Papa riceve questa mattina Mahmoud Abbas, Abu Mazen,, presidente dello Stato di Palestina. L'udienza era stata anticipata dal consigliere per gli affari ...

Medio Oriente - il Papa riceve il presidente palestinese Abu Mazen : Città del Vaticano, 3 dic., askanews, - Il Papa riceve questa mattina Mahmoud Abbas, Abu Mazen,, presidente dello Stato di Palestina.L'udienza era stata anticipata dal consigliere per gli affari ...

Abu Mazen : “Gli Stati Uniti di Trump non bastano più per raggiungere la pace” : «Gli Stati Uniti di Trump non possono essere gli unici mediatori in Medio Oriente». Il presidente palestinese Mahmoud Abbas è appena atterrato a Roma quando spiega a «La Stampa» l’intenzione di recapitare ai leader italiani e a Papa Francesco un messaggio assai esplicito: «L’America non basta più per raggiungere la pace». Abbas afferma di credere n...