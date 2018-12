A 9 anni scrive alla Regina | lei risponde

A 9 anni Maria Teresa scrive alla regina Elisabetta : la sovrana le risponde nel giorno del suo compleanno : “I sogni vanno coltivati“, ha detto la maestra Sonia a Maria Teresa, 9 anni, quando l’alunna della scuola “Italo Calvino“ di Calerno (Reggio Emilia) le ha espresso il desiderio di voler conoscere la regina Elisabetta. Così la bimba, appassionata di lingua inglese e della famiglia reale britannica, ha deciso di scrivere una lettera alla sovrana, raccontandole di essere una sua grande fan e aggiungendo anche dei ...

Morto Sandro Mayer - il giornalista aveva 77 anni Foto ‘Ha cambiato il nostro lavoro’ «Io che volevo scrivere» : video : Dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui «Dipiù» e «Dipiù Tv». Il cordoglio dei colleghi sui social

Scrive una lettera a papà in paradiso e le poste britanniche gli fanno avere la risposta : «Alcune settimane fa mio figlio di 7 anni ha inviato questa lettera a suo padre in paradiso e oggi abbiamo ricevuto una gentile risposta dal postino. Non so dire quanto lo ha emozionato sapere che suo padre aveva avuto il suo biglietto». A raccontare questa storia con un post su Facebook è Teri Copland, la mamma del bimbo inglese, che ringrazia la Royal Mail. «Non era fra i vostri compiti», Scrive, «fare questo sforzo, potevate ignorare la ...

Milano - carabinieri arrestano padre violento - figlio di 8 anni scrive : 'Siete supereroi' : Un paio di giorni fa i carabinieri della Compagnia Porta Magenta di Milano hanno ricevuto un biglietto di ringraziamento molto speciale. 'Siete dei supereroi fantastici', si legge nelle poche righe scritte in stampatello, 'salvate tutto il mondo, a volte anche sparando e parlando'. Il messaggio, che ha commosso l'intero Comando, è stato consegnato da un bimbo di soli 8 anni che, da quando era piccolo, è stato costretto, con la sorellina, a ...

Omicidio Mariarca Mennella - il figlio di 9 anni scrive al papà : “Ammazzerai anche me?” : La sorella di Mariarca Mennella, uccisa dall’ex marito Antonio Ascione, ha raccontato come il nipotino di 9 anni ha saputo della tragedia. Dopo aver tanto insistito, la nonna si vide costretta a parlare apertamente: "La mamma non c’è più perché tuo padre l’ha uccisa". Da allora il piccolo non ha più aperto bocca e si esprime solo con delle lettere.Continua a leggere

Jessica scrive “RIP” sul proprio tallone e poi si impicca al letto al castello : aveva 12 anni : Jessica Scatterson è stata trovata moribonda dal suo papà. Poco prima aveva postato su Facebook una foto del suo piede che aveva allarmato i suoi amici. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili. Nella sua camera sono stati rinvenuti numerosi appunti "relativi alla morte e al suicidio".Continua a leggere

UK - a 11 anni scrive una lettera alla mamma dicendole : 'Aprila più tardi' - poi si suicida : Ha scritto una breve lettera alla mamma, l'ha consegnata ad un'amica chiedendole di non farla aprire prima delle 18 e poi si è suicidata gettandosi da un ponte. La drammatica storia di Ursula Keogh, undicenne inglese residente ad Halifax (città nel cuore del West Yorkshire, poco lontano da Bradford) sta facendo il giro del mondo. Tutto è accaduto lo scorso gennaio, ma il Daily Mail ed altri media britannici, ne hanno dato notizia solo ora che le ...

Uomini e Donne Trono Over - Gianni Sperti scrive a Ursula : 'sei sensualissima' : Sossio Aruta è ritornato a Uomini e Donne per un solo scopo, almeno a suo dire, cioè quello di riconquistare Ursula Bennardo. La bella tarantina, però, non ne vuole sapere ed è decisa ad andare avanti. Nelle scorse puntate ha difatti conosciuto altri cavalieri, tra cui Armando. Dopo aver appreso questa notizia, Sossio Aruta ha affermato di non voler sapere più nulla di Ursula. Eppure dopo l'ultima puntata è riscattata la gelosia nei confronti ...

Maltempo Veneto : a 9 anni scrive a un sindaco nel bellunese e dona 5 euro : “Ho nove anni, abito a Mira (Venezia) mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che e’ accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perche’ da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi”: e’ la lettera commovente, con cinque euro allegati, che e’ stata protocollata oggi dal Comune di Rocca Pietore (Belluno), localita’ ai piedi della ...

